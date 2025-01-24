劉寶傑年薪千萬！主持18年不接代言 原因曝光超敬業

劉寶傑請辭《關鍵時刻》。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕61歲資深媒體人劉寶傑主持政論節目《關鍵時刻》近18年，昨傳出請辭震撼彈，所屬電視台也證實消息。長期以來，劉寶傑形象正面，過去曾有不少廣告廠商開價百萬邀請代言，但都被他婉拒，背後敬業原因曝光。

據媒體報導指出，劉寶傑錄影1集的酬勞約6萬元，年薪上看1560萬元，主持《關鍵時刻》多年，估計進帳破億。由於劉寶傑的形象正面，不僅被許多觀眾喜愛，同時吸引多家廠商看中他的高人氣，力邀他當代言人，甚至開出250萬元起跳的酬勞，只不過劉寶傑全都婉拒，因為不想幫廠商背書，影響自己身為新聞人的中立客觀，以及在節目裡選擇議題的自由度，果斷犧牲個人收益。

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劉寶傑主持節目《關鍵時刻》長達18年，經典口頭禪「真的假的！」在觀眾心中留下深刻印象，昨日傳出請辭消息，東森電視也證實，劉寶傑早在前2年便規劃在合約期滿後暫別螢幕，強調節目會持續播出，至於接替主持人，則表示會再評估合適人選。

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