看不下去！幼兒園爆「狼師性侵女童」 張齡予火大開譙

張齡予針對北市幼兒園案火大開轟。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北市信義區某私立幼兒園園長的毛姓兒子涉嫌猥褻、指侵6名女童，甚至在幼兒園偷拍20多名女童性器官，檢察官更在其電腦中查扣600多部性影像，依涉犯兒少性剝削等罪偵辦。對此，身為母親的前主播張齡予聞訊後相當氣憤，並諷刺開譙：「祝福台北幼稚園毛先生在獄中生活愉快！」

毛姓加害者為幼兒園園長之子年近30歲，幼教相關科系畢業，2021年開始到母親經營的幼兒園工作，之後便爆出有女童稱在睡前被拉開褲子撫摸下體，甚至把手伸進褲子裡指侵等惡劣行徑。警檢追查發現，加害者涉嫌對6名女童下手，甚至多次在幼兒園偷拍女童私密處，日前發動搜索查扣電腦、硬碟中有多達600多部性影像，被害女童超過20名。

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對此，前主播張齡予看不下去，更氣憤開譙：「不要再讓人喊出台灣法律保護加害人，沒有收到警訊的家長們到底能如何幫孩子趨吉避凶？」她直言兒少對於新聞媒體報導的規定綁手綁腳，因此希望能在保護被害人身分識別跟揭露加害者身分中有更實在的平衡。

張齡予也認為，家長們除了強化自身與孩子防衛意識，僅盼能讓孩子在一個正常的環境放心成長，她呼籲：「相關的立委該做事了吧！」更怒斥：「祝福台北幼稚園毛先生在獄中生活愉快，跟獄友相處和樂，快樂到出不來。」

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