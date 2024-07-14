隨恩師瀧澤秀明出走？傑尼斯Snow Man曝斷聯了：非常煎熬

Snow Man宮館涼太（前排左起）、渡邊翔太、阿部亮平、佐久間大介，岩本照（後排左起）、深澤辰哉、向井康二、目黑蓮、Raul。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日星瀧澤秀明去年自立門戶，創立演藝公司「TOBE」，招攬了許多前傑尼斯藝人，包括三宅健、平野紫耀及北山宏光等人，外界推測由瀧澤秀明一手拉拔的團體Snow Man也將追隨恩師跳槽，沒想到迄今仍為STARTO（前傑尼斯）賣命，9名成員近期也揭曉原因。

Snow Man是傑尼斯近年最受歡迎的男團，人氣居高不下，擁有好幾張百萬單曲銷量的驚人紀錄，2023年跨年在YouTube上舉行演唱會，同時觀看人數突破133萬人，在當時創下日本第一的佳績。最近他們在冠名節目中接受前輩「嵐」二宮和也的訪問，佐久間大介透露，在瀧澤秀明退社之後，就再也沒有聯絡過了，與瀧澤秀明相當友好的深澤辰哉也稱，連新年快樂都沒有說，他坦言內心也經歷過一番煎熬。

請繼續往下閱讀...

瀧澤秀明與Snow Man的關係非同小可，光是由他們繼承了「瀧澤歌舞伎」就可看出瀧澤秀明對他們的重視，宛如「再生父母」的存在。提到瀧澤秀明退社一事，渡邊翔太稱是在演唱會中途才得知，隊長岩本照則表示「演唱會結束後想打招呼，卻發現已經不在了」，隔天才被告之，有一種「ㄟ？昨天、前天還在不是嗎？」

佐久間大介、渡邊翔太表示，這也是瀧澤秀明自立門戶後，第一次公開提到他，渡邊翔太說「他是恩師般的存在，我們受到瀧澤秀明的提攜，對於大家來說恩師不會變的，自然大家會覺得，既然瀧澤要走，那我們也會一起走吧。」

二宮和也認為，如果瀧澤秀明邀請他們離開傑尼斯，那麼Snow Man也會立刻答應，岩本照一聽點頭如搗蒜。最後加入Snow Man的3人之一的目黑蓮，從宇宙Six改變成Snow Man也是因為瀧澤秀明，他表示一直受到瀧澤秀明的照顧，「但我們是這家公司栽培出來的，這種想法大家都有。」佐久間大介則表示「我們果然還是喜歡這家事務所，希望能在這繼續茁壯」。

最喜歡成員的向井康二表示，「全員都在這裡一起努力的話，我真的非常安心。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法