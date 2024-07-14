晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

隨恩師瀧澤秀明出走？傑尼斯Snow Man曝斷聯了：非常煎熬

Snow Man宮館涼太（前排左起）、渡邊翔太、阿部亮平、佐久間大介，岩本照（後排左起）、深澤辰哉、向井康二、目黑蓮、Raul。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日星瀧澤秀明去年自立門戶，創立演藝公司「TOBE」，招攬了許多前傑尼斯藝人，包括三宅健、平野紫耀及北山宏光等人，外界推測由瀧澤秀明一手拉拔的團體Snow Man也將追隨恩師跳槽，沒想到迄今仍為STARTO（前傑尼斯）賣命，9名成員近期也揭曉原因。

Snow Man是傑尼斯近年最受歡迎的男團，人氣居高不下，擁有好幾張百萬單曲銷量的驚人紀錄，2023年跨年在YouTube上舉行演唱會，同時觀看人數突破133萬人，在當時創下日本第一的佳績。最近他們在冠名節目中接受前輩「嵐」二宮和也的訪問，佐久間大介透露，在瀧澤秀明退社之後，就再也沒有聯絡過了，與瀧澤秀明相當友好的深澤辰哉也稱，連新年快樂都沒有說，他坦言內心也經歷過一番煎熬。

瀧澤秀明與Snow Man的關係非同小可，光是由他們繼承了「瀧澤歌舞伎」就可看出瀧澤秀明對他們的重視，宛如「再生父母」的存在。提到瀧澤秀明退社一事，渡邊翔太稱是在演唱會中途才得知，隊長岩本照則表示「演唱會結束後想打招呼，卻發現已經不在了」，隔天才被告之，有一種「ㄟ？昨天、前天還在不是嗎？」

佐久間大介、渡邊翔太表示，這也是瀧澤秀明自立門戶後，第一次公開提到他，渡邊翔太說「他是恩師般的存在，我們受到瀧澤秀明的提攜，對於大家來說恩師不會變的，自然大家會覺得，既然瀧澤要走，那我們也會一起走吧。」

二宮和也認為，如果瀧澤秀明邀請他們離開傑尼斯，那麼Snow Man也會立刻答應，岩本照一聽點頭如搗蒜。最後加入Snow Man的3人之一的目黑蓮，從宇宙Six改變成Snow Man也是因為瀧澤秀明，他表示一直受到瀧澤秀明的照顧，「但我們是這家公司栽培出來的，這種想法大家都有。」佐久間大介則表示「我們果然還是喜歡這家事務所，希望能在這繼續茁壯」。

最喜歡成員的向井康二表示，「全員都在這裡一起努力的話，我真的非常安心。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
你可能還想看 more
今日熱門
載入中