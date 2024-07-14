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江坤俊捲桃色風波 鄭凱云好友爆料：4年前兩人發生爭執

醫師江坤俊（左）與主播鄭凱云4年前起過爭執。（本報合成圖，翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕醫師江坤俊近日捲入醜聞，不但被週刊拍到與女子有不倫戀，隨後又被指跟TVBS電視台主播鄭凱云搭檔主持節目時，有性騷擾行為。對此江坤俊已發出聲明否認，但無法平息眾怒；鄭凱云的好友許聖梅也在節目中爆料，坦言的確發生過爭執。

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許聖梅在節目中透露，江坤俊4年前突然空降《健康2.0》，成為固定嘉賓，後來更擔任主持人與鄭凱云搭檔。許聖梅說，《健康2.0》由江坤俊、鄭凱云聯手主持幾個月之後，兩人突然拆夥，原因就是「兩人間的確發生過爭執」，許聖梅強調：「當時他跟凱云發生爭執這是事實」。

江坤俊捲入粉色風波，醜聞連環爆。（翻攝自臉書）

身為鄭凱云的好友，許聖梅支持鄭凱云的勇氣，並且認為：「這年頭真要比誰臉皮厚。」她說，鄭凱云在TVBS對外發出回應時，第一時間曾經po文「感謝大家雪片般的關心，收到滿滿的愛和溫暖！」TVBS本月5日回應外界詢問，則說：「曾收到了性別平等工作法的申訴，並立即召開性平會進行調查。」接著，江坤俊就在9日透過社群平台發出嚴正聲明：「我絕無性騷一事！性評委員會有接受陳情調查，我已把前因後果說明清楚，並將相關證據揭提交性評委員會。籲請媒體不要再捕風捉影、刊載不實內容。」

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正因為江坤俊不認性騷，鄭凱云12日發出長文，強調絕不會做出讓家人感到羞恥、痛苦或難堪的事情，鄭凱云也在文中說：「該挺身捍衛自己時，就該勇敢堅強不退卻。」展現出決心。

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