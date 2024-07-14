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娛樂 電視

「睛視媳婦」黃宥嘉揭江坤俊私下真實面 評：很少數

外科醫師江坤俊近期捲入桃色風波。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕外科醫師江坤俊近期捲入緋聞風波，愛家形象受損，雖然江坤俊9日透過社群平台表示：「沉默好像助長了很多不實的指控，我不想回覆是不想引起筆戰」。目前此話題仍受熱議，眼科醫師黃宥嘉就在節目上分享自己與江坤俊相處所看到的「私下真實面」。

眼科醫師黃宥嘉分享自己與江坤俊相處的經驗。（翻攝自臉書）

黃宥嘉在節目上表示，當年自己還是實習醫師的時候就曾經見過江坤俊，並感受到他獨特之處，黃宥嘉說：「他是很少數，他話多到你覺得：他真的是一個外科醫師嗎？」她舉出實例，像是面對實習醫師通常都會打招呼、自我介紹，但江坤俊展現出來就是相當熱情，讓人覺得「人很好」，黃宥嘉回憶當時情況：「他理你的方式就是，他講了一大堆他寫的paper（論文或報告）」黃宥嘉特別強調一點，對話時江坤俊有時眼睛不會注視跟他講話的人，她也進一步解釋：「我的意思是說，他是一個很特別的性格，那種性格是跟其他外科醫師也有一點不一樣的」。

諮商心理師林萃芬分享了自己與江坤俊共事經驗，表示：「我也非常支持黃醫師說的，他很容易暴躁易怒。」林萃芬認為江坤俊做事講求效率且企圖心、進取心都很高，對於時間的掌握更是「非常精準」。林萃芬形容：「只能你等他，不能他等你。」

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