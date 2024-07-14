舞台上撞飛郭采潔！柯震東隔11年道歉 : 當時年輕氣盛

柯震東（左）在2013年與郭采潔同台時，不慎把郭采潔（右）撞飛。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星柯震東時常透過社群Threads與粉絲互動，近期有網友曬出一段他與郭采潔一起唱《小時代》的歌曲時，因動作太大不慎把她撞飛的片段，柯震東也出現在留言區還原當時的情況，獻上隔11年的道歉。



柯震東與郭采潔在電影《小時代》片尾獻唱，隨著音樂開心跳舞，結果柯震東屁股一頂，直接把纖瘦的郭采潔撞飛。（翻攝自Threads）

只見網友曬出的片段中，柯震東與郭采潔在2013年電影《小時代》片尾獻唱，兩人隨著音樂開心跳舞，結果柯屁股一頂，直接把纖瘦的郭撞飛，柯震東看到郭采潔倒在地，連忙上前關心。

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柯震東針對動作太大不慎把郭采潔撞飛，給出道歉。（翻攝自Threads）

該網友在配文好奇詢問，「我一直很想知道，柯震東用屁股把郭采潔撞飛這幕，應該是沒在演的吧？看起來超自然、超用力」，柯震東本人也馬上留言致歉：「當時年輕氣盛！沒注意到力道。」



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