晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

舞台上撞飛郭采潔！柯震東隔11年道歉 : 當時年輕氣盛

柯震東（左）在2013年與郭采潔同台時，不慎把郭采潔（右）撞飛。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星柯震東時常透過社群Threads與粉絲互動，近期有網友曬出一段他與郭采潔一起唱《小時代》的歌曲時，因動作太大不慎把她撞飛的片段，柯震東也出現在留言區還原當時的情況，獻上隔11年的道歉。

柯震東與郭采潔在電影《小時代》片尾獻唱，隨著音樂開心跳舞，結果柯震東屁股一頂，直接把纖瘦的郭采潔撞飛。（翻攝自Threads）

只見網友曬出的片段中，柯震東與郭采潔在2013年電影《小時代》片尾獻唱，兩人隨著音樂開心跳舞，結果柯屁股一頂，直接把纖瘦的郭撞飛，柯震東看到郭采潔倒在地，連忙上前關心。

柯震東針對動作太大不慎把郭采潔撞飛，給出道歉。（翻攝自Threads）

該網友在配文好奇詢問，「我一直很想知道，柯震東用屁股把郭采潔撞飛這幕，應該是沒在演的吧？看起來超自然、超用力」，柯震東本人也馬上留言致歉：「當時年輕氣盛！沒注意到力道。」

連結來自Threads @j3ssian7awu ，如遭刪除敬請見諒：

由 @j3ssian7awu 發佈
在 Threads 查看

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中