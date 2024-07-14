韓媒也驚呼！張娜拉44歲長這樣 甜放閃老公「他要我來演」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕張娜拉帶著新作《好搭檔》回歸，在劇中飾演有17年資歷的王牌離婚律師「車恩京」。不過44歲張娜拉的「最強童顏」還是引起韓媒注意，稱她跟顏值跟出道沒兩樣，她也透露這部劇本是跟老公一起看的，「他推薦我來演」。

張娜拉在《好搭檔》的角色「車恩京」對自己跟他人都相當嚴格。（LINE TV提供）

她飾演的「車恩京」個性嚴格、冷靜，總是能夠保持工作上的專業與高效率，但也因為直言不諱又苛刻的作風，導致下屬流動率超高，直到遇上成績優異又熱血正直的新人律師「韓宥利」（南志鉉 飾），兩個截然不同的性格，在共同經歷大大小小的離婚官司後，逐漸從針鋒相對的同事變成默契十足的「好搭檔」。

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P.O表志勳（左）在《好搭檔》發揮同事愛關心南志鉉。（LINE TV提供）

張娜拉為了完美詮釋角色，研究了許多讓人火大的說話方式，特別提高講話音調，坦言「我一直在思考要怎麼樣讓韓宥利（南志鉉 飾）更生氣。」就是想塑造出大家在職場上「最不想遇見的上司」形象。第一集中南志鉉剛報到，就被張娜拉分配了60樁離婚官司，10分鐘內就要準備好去跟委託人開會，隔天就要開庭，壓力爆棚，但比起「刁難」，張娜拉更像是「標準非常高」，交付任務的過程中，她也會實際的給予建議與回饋。

金准韓（左起）、張娜拉、南志鉉、P.O表志勳出席《好搭檔》記者會。（LINE TV提供）

最新劇情當中，南志鉉對委託人「沒有外遇」的說詞深信不疑，並向委託人說出「應該能照您想要的駁回起訴，儘管相信我」的時候，受到張娜拉強烈的斥責，「專業人士不能隨便說出那種話，就像醫生無法保證病人的生死，卻要病人『儘管相信他』，律師無法保證案件的走向，卻要委託人相信他，我們難道是上帝嗎？」

張娜拉在《好搭檔》中，飾演擁有17年資歷的王牌離婚律師。（LINE TV提供）

此外，張娜拉在陪南志鉉去開庭時，看到對方緊張的模樣，也輕輕落下一句「出庭是按照自己的步調，說服法官的過程，如果針對法官的問題，不知道該怎麼回應，『下次庭期前我會提出回應』，像這樣不急不徐就好。」令人感到可靠。

張娜拉為了演出《好搭檔》王牌律師的氣勢做足功課。（LINE TV提供）

《好搭檔》也是P.O表志勳退伍後首部電視作品，他在劇中飾演同為離婚組的新手律師「全恩浩」，身為南志鉉職場上的小前輩，總是充滿正能量，是位經常高喊工作、生活雙平衡的樂觀主義者，還曾說：「不懂為何韓宥利（南志鉉 飾）這麼討厭離婚組，我覺得離婚組最有趣耶！」

為了防止離婚組的新人律師流失，他相當照顧韓宥利，告訴她「妳以後有任何煩惱就來找我，我會請妳吃烤腸、炸雞和啤酒。」雖然被韓宥利吐槽講話很輕浮，但仍深刻感受到他的熱情。《好搭檔》更多精彩內容每週五晚上10點30分於LINE TV熱播中。

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