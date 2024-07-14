曾馨瑩好甜！英倫激曬郭董愛的視角

郭台銘與老婆曾馨瑩帶著小孩，目前正在英國倫敦旅遊，她疑似拍下郭董「愛的視角」（圖右）。（翻攝自曾馨瑩IG）

〔記者林南谷／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘與老婆曾馨瑩育有2女1子，近日一家五口正在歐洲度假，昨她曬出與兒子、女兒背影同框，照片似為郭董愛的視角。

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台灣時間14日凌晨，曾馨瑩於IG分享一家人度假行程，曬出自己美照之外，另有她與2名女兒以及兒子同框背影照，研判照片應是郭台銘在後方拍下妻兒愛女背影，「郭董愛的視角」有著滿滿幸福。

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發文中，曾馨瑩只寫下「London」（倫敦），暗示一家人目前正在英倫度假，在她曝光與小孩合照，由左至右分別為大兒子Tiger、大女兒妞妞、曾馨瑩以及小女兒，目測一對兒女身高都已超過160公分。

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