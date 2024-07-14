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娛樂 最新消息

川普造勢槍響稱「子彈穿過我右耳」 竟還登高一呼？

川普角逐2024美國總統大選，13日在賓州造勢集會上演講時突傳槍響，川普在多名隨扈貼身保護下走下舞台，畫面中可清楚看見他右耳上方有明顯血跡。（美聯社）

〔記者林南谷／台北報導〕13日美國前總統川普前往賓州巴特勒市（Butler）造勢突傳槍響，他臉部與耳朵濺血，隨即在特勤人員保護下火速離開，事後川普發文自稱：「子彈穿過我右耳上部。」

相關新聞：川普遭槍擊後發文：子彈穿過我右耳上端

事發當時，川普頭戴紅色競選棒球帽正發表演說，眾目睽睽之下，現場突然傳出數聲槍響，伴隨尖叫聲，川普摀著右耳，似乎想弄清楚發生什麼事，多名隨扈高喊「趴下」火速衝上台保護川普蹲下、躲在講台後方，還有特警持長槍上台警戒，此時仍持續有疑似槍響。

相關新聞：川普競選集會爆槍擊 目擊者：看到槍手持槍爬上屋頂

接著在隨扈環繞、護送走下舞台時，川普一度高舉右手、握拳向現場支持者大喊「戰鬥！戰鬥！」現場民眾也高聲鼓譟，頻頻呼喊「USA」回應川普。

今（14）日上午，TVBS談話節目《國民大會》主持人謝曜州點出諸多疑點，他說：「中彈不是立刻把人拉到車上？怎麼還讓他登高一呼？那麼多高大的隨扈，偏偏挑了一個矮小的女生在他面前、完全不擋住鏡頭。」

謝曜州狐疑問：「開了5槍，一槍擦過他的耳朵，超越319了？」

2004年3月19日，競選連任的時任總統陳水扁與呂秀蓮合體，在台南市金華路車隊掃街，下午1時45分發生槍擊事件，但因現場鞭炮聲太大、人潮太多，沒人注意到槍聲，也沒有人看到嫌犯，當下扁、呂被送到奇美醫院，扁的腹部有子彈擦過痕跡，呂則是膝蓋中彈。

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