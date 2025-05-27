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Andy重炮反擊週刊 怒問家寧：講點人話好不好

Andy憤怒之餘，忍不住請家寧講點人話。（翻攝自YouTube）Andy憤怒之餘，忍不住請家寧講點人話。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」情侶檔撕破臉Andy跟家寧也互相指控對方。Andy先前指出辛苦經營10年的頻道，到最後收益都被張家人拿走，自己只靠領月薪度日。家寧一家4口遭檢警調查帳務，但也沒忘記指控Andy，家寧最近曝光2段新影片，除了針對近期爭議之外，更表示頻道、收益都是Andy要給她的。Andy今（27）再YouTube上架新影片重炮反擊，不但譴責週刊無的放矢，更請家寧講點人話好不好。

Andy點名某週刊只寫自己想像中的故事。（翻攝自YouTube）Andy點名某週刊只寫自己想像中的故事。（翻攝自YouTube）

相關新聞：家寧「真相」竟分上下集 4分鐘影片出錯26次

Aandy質問「某週刊」還有公信力嗎？（翻攝自YouTube）Aandy質問「某週刊」還有公信力嗎？（翻攝自YouTube）

Andy影片上架30分鐘即吸引逾15萬人觀看，Andy在影片一開始就譴責「某週刊」根據黑函就寫報導，指對方在沒有人證、物證的狀態之下「就開始一連串寫你們想像中的故事」，講到後來Andy憤怒說，此報導也沒有跟他的經紀人求證，怒問：「請問你們還有公信力嗎？」、「是否太無良了呢？」

Andy認為某週刊報導沒向他的經紀人求證，是否太無良。（翻攝自YouTube）Andy認為某週刊報導沒向他的經紀人求證，是否太無良。（翻攝自YouTube）

之後Andy也談到家寧在影片中影射他挪用頻道營利，讓他非常不滿，直言「會不會太扯」，之後更質問：「錢都在妳爸媽的帳戶裡，9年的期間，妳會完全不知嗎？講一點人話好不好」！

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