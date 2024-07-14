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娛樂 最新消息

日本知名經紀人涉下藥性侵寫真女星 有婦之夫身份曝光

日本娛樂圈知名經紀人細川拓（右）傳出醜聞，據了解，他與男星小栗旬關係深厚。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕日本娛樂圈知名經紀人細川拓近日被爆涉嫌下藥性侵一名20多歲寫真女星，他身份隨即被媒體踢爆，更揭發他與男星小栗旬關係深厚，更是小栗旬第一位經紀人。

日本媒體報導，現年41歲細川拓傳出4月4日在澀谷某餐廳對一名20多歲寫真女星在飲料摻入安眠藥，之後帶到酒店猥褻性侵。

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報導指出，女星遭性侵後意識模糊回到家中，被家人發現異樣隨即報警，警方在本月3日突襲搜查細川拓住處，他更在妻子面前被捕。

據了解，細川拓訊問中否認所有指控，堅稱沒有犯下任何猥褻行為，而他身份也隨即被媒體大剌剌公開，更被發現與日本影帝小栗旬關係深厚，而細川拓太太的母親更是過去曾挖掘小栗旬的恩人。

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