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60歲葉歡很宅 粉絲一舉動.....避開交談尷尬超暖

葉歡不但是歌手，演技也備受推崇。（翻攝自葉歡臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕60歲資深歌手、演員葉歡1981年主演台視《台視劇場－十一個女人》之單元〈小葉〉首登螢幕，1987年推出首張專輯《因為愛你》以歌手身分出道，一直到現在，她仍自認很宅，當然，葉歡也知道這樣不好。

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葉歡說，她經常跟上帝禱告：「阿爸父啊～每次我克服宅性出門時，求祢讓我遇見祢的恩典，讓我知道祢喜歡我出門。」昨她在速食店邊看書邊吃早餐，有個女孩走到她座位前不發一語，然後遞給她一張字條。

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字條寫著：「請問您是葉歡嗎？超喜歡您演戲，尤其是《浪淘沙》！！」粉絲說無意打擾，如果是認錯了，那很抱歉。

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葉歡驚喜表示，等她回應粉絲之後，對方沒說一個字的微笑離開，這個舉動讓她超開心也謝謝這位粉絲的暖舉，用這麼溫柔的方式表達，也免去了她不知如何交談的尷尬。

2005年，葉歡在民視電視劇《浪淘沙》飾演女主角丘雅信。

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