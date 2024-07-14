60歲葉歡很宅 粉絲一舉動.....避開交談尷尬超暖

葉歡不但是歌手，演技也備受推崇。（翻攝自葉歡臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕60歲資深歌手、演員葉歡1981年主演台視《台視劇場－十一個女人》之單元〈小葉〉首登螢幕，1987年推出首張專輯《因為愛你》以歌手身分出道，一直到現在，她仍自認很宅，當然，葉歡也知道這樣不好。

相關新聞：葉歡入陣民歌演唱喜敘舊 55歲陳艾湄升格當奶奶

請繼續往下閱讀...

葉歡說，她經常跟上帝禱告：「阿爸父啊～每次我克服宅性出門時，求祢讓我遇見祢的恩典，讓我知道祢喜歡我出門。」昨她在速食店邊看書邊吃早餐，有個女孩走到她座位前不發一語，然後遞給她一張字條。

相關新聞：葉歡分享白哭經驗 有人罵才是幸運

字條寫著：「請問您是葉歡嗎？超喜歡您演戲，尤其是《浪淘沙》！！」粉絲說無意打擾，如果是認錯了，那很抱歉。

相關新聞：消失八點檔6年！葉歡現身《黃金歲月》 驚人現況曝光「兒孫滿堂」

葉歡驚喜表示，等她回應粉絲之後，對方沒說一個字的微笑離開，這個舉動讓她超開心也謝謝這位粉絲的暖舉，用這麼溫柔的方式表達，也免去了她不知如何交談的尷尬。

2005年，葉歡在民視電視劇《浪淘沙》飾演女主角丘雅信。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法