（獨家）神隱26年！傳奇天后陳淑樺近況曝光 文章不忍抖出內情

〔記者陽昕翰／專訪〕三金歌王文章回歸歌壇，宣布在台灣舉辦大型個唱，細數超過40年的演藝之路，他最想感謝的貴人，就是神隱歌壇26年的陳淑樺，更爆出陳淑樺近年有在練唱的內幕。

「天后中的天后」陳淑樺唱紅《夢醒時分》、《滾滾紅塵》、《明明白白我的心》等無數經典，而文章在80年代獨自來到台灣發展，陳淑樺就對他特別照顧。

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三金歌王文章回歸歌壇。（記者陳逸寬攝）

陳淑樺比文章年長2歲，文章表示：「陳淑樺之前先到新加坡宣傳，陳媽媽就對我很好，我們回到台灣都有聯絡，淑樺就像是姐姐一樣，知道我一個人在台灣，對我特別關心。」笑稱就像是陳媽媽的乾兒子，當時常去陳淑樺的家裡玩。

無奈陳淑樺在媽媽離世後就淡出了演藝圈，文章當時也離開了台灣，他談到：「其實我們都是金牛座的個性，就是這樣喜歡低調，想要選擇腳踏實地的生活。」

傳奇天后陳淑樺。（翻攝自滾石唱片）

陳淑樺已經淡出歌壇26年，去年音樂人小蟲受訪驚爆有幫好友慶祝生日，更表示：「狀況很好，很開心。」對此，文章受訪則稱，近年有聽到圈內有音樂人與她聯繫，「她其實有在錄音室試著練唱，狀態還是很好啊。」

文章心疼地說，「我覺得有時候，淑樺都被（外界輿論）妖魔化了，她只是很低調，也不想解釋，就活著好好，不想要被外界打擾。」始終相信有一天她會再次回歸舞台。

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