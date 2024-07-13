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娛樂 最新消息

SHISHAMO被台粉搭訕「妳幾歲」 講中文糗掉漆：我練習很久欸

「SHISHAMO」由吉他手兼主唱宮崎朝子（左起）、鼓手吉川美冴貴、貝斯手松崗彩組成。（大鴻藝術BIG ART提供）

〔記者廖俐惠／新北報導〕日本人氣3人搖滾樂團「SHISHAMO」今天（13日）在新莊Zepp New Taipei開唱，這是她們暌違5年多來台開唱，吸引近千人共襄盛舉，3人在舞台上不停用台語「打給賀」向觀眾打招呼，久違來到台北真的感到非常高興，並大喊「台北！一起嗨吧！好棒棒！」炒熱現場氣氛。

SHISHAMO暌違5年多再次來台，3人彈奏樂器相當帥氣。（大鴻藝術BIG ART提供）

「SHISHAMO」由吉他手兼主唱宮崎朝子、貝斯手松崗彩、鼓手吉川美冴貴組成，團名來由是取自日文漢字的「柳葉魚」。她們以《墜入愛河》、《與你一起的夏日音樂節》、《我要做我自己》等歌曲開場，宮崎朝子甜美歌聲，讓現場粉絲聽得如癡如醉。

SHISHAMO貝斯手松崗彩雖然說中文很緊張，不過彈起貝斯卻是露出享受且自信滿滿的表情。（大鴻藝術BIG ART提供）

3人努力以中文打招呼，鼓手吉川美冴貴表示：「今年年齡29歲，我喜歡台北，很開心看到大家。」貝斯手松岡彩的中文似乎有點掉漆，被台下觀眾幽默吐槽「不如講日文」，松崗彩回應「可是我練習很久」，接著重振旗鼓，「我今年28歲，我喜歡玩遊戲，在台灣我想吃好多美食，能見到大家很開心，請多多指教！」獲得台下觀眾掌聲，松崗彩也直呼台灣歌迷很溫柔。

SHISHAMO主唱宮崎朝子活力滿滿，大喊「打給賀」。（大鴻藝術BIG ART提供）

壓軸的主唱宮崎朝子連喊了多次「打給賀」，表示「我以前來過台北旅行，我非常喜歡台北的街道，更喜歡台北的大家，台北的大家很熱情、溫暖，謝謝！」由於她沒有說自己幾歲，被台下觀眾提醒「妳幾歲！」宮崎朝子才立刻用日文大喊「我29歲！」互動相當熱絡。不過有趣的是，不少粉絲在台下向SHISHAMO喊話「我們一樣大」，不禁讓人有「搭訕」的錯覺，難怪現場笑聲不斷。

她們誠意滿滿，在獻唱《熱帶夜》之前，松岡彩再次用中文介紹「天氣越來越熱，所以要唱一首夏天的歌」，中文進步飛快，粉絲都看在眼裡。

SHISHAMO一連帶來多首夯曲，其中還有今年推出的新專輯《SHISHAMO 8》，3人好奇詢問台下觀眾新專輯的評價？有粉絲大喊「賽高」（最棒），現場讚聲不斷，讓SHISHAMO也相當開心，透露這是她們非常喜歡的專輯，很榮幸可以讓大家聽到。主唱宮崎朝子也有感而發，稱SHISHAMO去年10週年，現在已經11年了，「能夠推出這麼棒的專輯，而且還帶著這樣的專輯來台北，真的是好高興，好感謝！」

盧廣仲送花給SHISHAMO。（記者廖俐惠攝）

此次來台，3人也抽空品嚐了煉乳芒果冰、小籠包、鹽酥雞、珍珠奶茶等台灣道地美食，開心比讚用中文大喊「好棒棒」！

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