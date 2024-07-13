韓星張東健家庭照曝光！14歲兒子身高竟超越「182cm父親」

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男星張東健（장동건）與女星高素榮（고소영）於2010年結婚，至今已育有一男一女，家庭美滿幸福。近日，高素榮就發布了一家人出遊的照片，可以發現年僅14歲的大兒子，身高竟超越182公分的爸爸，讓網友直呼：「不敢相信」！

張東健、高素榮於2010年結婚，至今已育有一男一女。（翻攝自IG）

照片中，一家四口站在草原中，接著排成一排，高舉右手比著天空上的彩虹，畫面看起來相當溫馨。而在如此溫馨的畫面中，網友們發現，其中年僅14歲大兒子的身高，竟比身高182公分的張東健還要高。

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照片中，年僅14歲的兒子（右2）身高比張東健（右1）還高。（翻攝自IG）

照片一出，瞬間引來眾多網友前來吃瓜：「比爸爸高真不敢相信。」、「兒子比他爸爸還大！」、「他比他爸爸還高！！」、「哦，我的天啊～仁川王子比東健歐巴還大？？」、「兒子跟爸爸像朋友。」

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