大逆轉！過失殺人罪被撤銷 好萊塢男星亞歷鮑德溫當庭哭了

亞歷鮑德溫過失殺人罪被撤銷，他聆聽裁定後激動落淚，與律師和妻子擁抱。（美聯社）

〔記者許世穎／綜合報導〕好萊塢男星亞歷鮑德溫在2021年拍攝《Rust》時，發生手持道具槍不慎擊中攝影導演哈里娜哈欽斯致死的悲劇，被以過失殺人罪起訴。官司纏訟3年後於今天傳出驚人轉折，法官因檢方被控藏匿相關證據，宣布撤銷對他的起訴，且永不得再提出相同訴訟，讓亞歷當庭激動落淚。

案件於9日起在新墨西哥州聖塔菲進入審理程序，沒想到當地時間12日卻出現突破性發展。法官桑默表示，警方及檢察官隱藏有關案中彈藥證據，「這些證據在審理後期才被發現，某種程度上阻礙了證據的有效利用，也影響訴訟程序的公正性。」他更對檢方的失誤感到震驚，「如果這種行為還不構成惡意，那也非常接近惡意的程度。」因此決定駁回案件，並表示不能再次提出訴訟。

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亞歷當場落淚並擁抱他的辯護律師，隨後走向旁聽席上的妻子，兩人緊緊相擁了約12秒。當他離開法庭後直接登上一輛休旅車，並未對媒體發表談話。首席檢察官莫里西在法院外表示，她不同意法官的裁決，但尊重法院的決定，「我感到失望，因為我認為辯護律師誤解了證據的重要性，我們竭盡全力為哈莉娜和她的家人伸張正義，並對我們所做的工作感到自豪。」

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