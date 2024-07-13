性感豔星重現32年前驚天翹腿坐姿 這一次莎朗史東下面有穿

莎朗史東當年在《第六感追緝令》的大膽表演至今令人難忘。（翻攝自IMDb、@sharonstone Ig）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢知名影星莎朗史東（Sharon Stone），於1992年演出情慾驚悚片《第六感追緝令》奠定性感女神形象，片中，她接受警方訊問時，私處大曝光，讓不少男影迷看傻眼，如今，已66歲的她在社群上重現當年橋段姿勢，再度掀起關注。

莎朗史東自從演出《第六感追緝令》後被貼上艷星標籤，劇中，她飾演被警方懷疑在床上殘忍殺死砲友的小說家，她被警方找去問話時，刻意不穿底褲，有目的撩撥刑警，在當時網路還不發達的時代，該場戲在電影上映後轟動一時。

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然而，當時莎朗史東的「露底」行為並非刻意所為，她在回憶錄《重生之美》（The Beauty of Living Twice，暫譯），宣稱自己當時是被導演給拐騙，對方起初謊稱不會露底，她發現真相後當場怒甩對方巴掌。事隔多年，莎朗史東日前於IG上分享生活日常，再度重現這性感Pose，與上一回不同的是，這次有穿底褲。

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