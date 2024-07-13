江坤俊辭《健康2.0》！美女醫師陳欣湄搭檔韋汝 新組合上工

陳欣湄（左）搭檔韋汝主持。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕名醫江坤俊近日爆出婚內出軌護理師、付500萬封口費了事，以及涉性騷擾昔日搭擋、TVBS《健康2.0》主持人鄭凱云，如今風波持續延燒，日前江坤俊請辭節目，主持人則改由家醫科醫師陳欣湄接棒，而節目也在昨天上工進棚錄影，電視台也做出聲明。

TVBS發聲明表示：「陳欣湄醫生已開始錄影，後續就是播出陳欣湄與韋汝一起主持的內容，懇請大家繼續支持《健康2.0》。」如今江坤俊暫停演藝事業，並強調自己絕無性騷，不過不被大眾買單，認為無風不起浪。

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而鄭凱云也發文表示：「從小爸媽就教我做人要抬頭挺胸，凡事對得起自己的良心，成為母親後我也教導孩子絕不能欺負人，更不能做錯事還不承認。但反過來被欺負時也不能悶聲挨打，得出聲喝斥、得尋求正義……雖然正義可能姍姍來遲，雖然路途可能滿佈荊棘，雖然堅持可能身心俱疲。」並感謝這段時間給她的鼓勵和支持的朋友與民眾。

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