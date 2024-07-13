陶喆歡慶55歲！正妹嬌妻美成這樣 驚喜大禮曝光

陶喆收到老婆送的麥克風當禮物。（偉大文化提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕陶喆啟動「Soul Power II 」世界巡演，11日彩排當天正好就是他的55歲生日，團隊早已默默籌備這個驚喜慶生計畫，包括老婆Penny與兒子Bon Bon愛相隨，母子倆把握空檔驚喜現身台上，推出生日蛋糕並送上禮物作為祝福。

當陶喆在彩排演唱會時，唱到《就是愛你》忽然發現異狀，怎麼舞台上LED螢幕播出了驚喜影片，原來是所有演唱會團隊，包括經紀公司同事、幕前幕後工作人員、樂手老師們，全部都為了壽星破例開口唱歌，大夥們事前錄製好了這首歌影像，用接力演唱的方式成了《就是愛你》限定生日版，以歌聲獻給陶喆滿滿的祝福，讓天王在台上看了既感動又覺得好笑。

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最有趣的是，歌曲尾聲舞台更噴射了紙花彩帶相當熱鬧，陶喆搞笑回應：「第一次看到LED運用地那麼完整！紙花這預算要確認一下，省錢要用在刀口上。」接著感性說：「謝謝所有團隊！跟你們一起過生日，很有意義！永遠不會忘記這三天，希望Soul Power可以散發更多正能量給大家！」

陶喆在彩排時慶生，老婆Penny帶著兒子力挺。（偉大文化提供）

陶喆的老婆Penny沒有缺席，精心挑選了一支麥克風，特別的是以藍色與橘色作為設計搭配，他開箱後看到禮物直呼超喜歡，立即在首日演出就拿來使用。

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