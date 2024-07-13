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娛樂 最新消息

「最帥賣麵小哥」鹹濕視訊片遭外流 ! 本人親認被慾望沖昏頭

中國網紅「弋優」賣麵爆紅，近期一部不雅片遭外流，本人親自道歉。（翻攝自抖音）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國一名網紅「弋優」2021年在山東的夜市販售麵食，因帥氣外型吸引多女性顧客光顧因此爆紅，目前在社群上擁有93萬粉絲追蹤。近期有部神似他的「裸體鹹濕視訊片」遭外流，對此弋優承認了是本人「是我被慾望沖昏了頭腦」。

弋優2021年在山東的夜市販售甜水麵，因帥氣外型吸引多女性顧客光顧因此爆紅。（翻攝自抖音）

弋優對外流影片給出正面回應「沒錯那個影片是我，不是AI換臉」，裸體視訊一事發生在2017年，某晚他被慾望沖昏頭，衝動下載了視訊聊天的交友App，沒想到整個裸聊過程全對方錄下來，用來勒索錢財，否則就外流影片，但弋優後來決定不給錢，所以才會被外流。

原以為此事就此平息，直至2021年因賣麵暴紅，此段黑歷史又被挖出來討論，弋優無奈說，「我是第一次遭受這麼大範圍的網路暴力，無數的人過來辱罵我和我家人」，影片的最後他表示，是我沒有潔身自好，我被慾望沖昏了頭腦，我對不起自己、也對不起家人，他們受到了很多牽連」。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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