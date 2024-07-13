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蒼井空5歲兒過敏呼吸困難急送醫！ PO兒子痛苦照挨罵：要看場合吧

蒼井空育有2子。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本前AV女優「蒼老師」蒼井空擁有一票老司機支持，但自從結婚生子後，轉型成「好媽媽」。近日透露5歲大兒子蕁麻疹發作，後來出動救護車緊急送醫治療，並上傳兒子痛苦的照片，令許多網友同感心疼，但有網友認為上傳兒子照片不妥，直言批評。

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綜合日媒報導，兒子長年受到蕁麻疹困擾。近日，兒子突然臉部腫脹，就拿過去的藥給兒子服用，但並沒好轉，甚至蔓延全身無法入睡，隔天帶孩子就診小兒科再度開藥，當晚兒子奇癢難耐，並開始呼吸困難，她焦急打電話尋救護車送醫，而醫院經檢查，診斷同為蕁麻疹。

蒼井空大兒子蕁麻疹發作，後出動救護車緊急送醫治療。（翻攝自IG）

蒼井空發文同時，上傳兒子痛苦躺在救護車病床的照片，大兒子臉部發紅腫脹，呼吸困難的模樣令人心疼。但是她上傳照片的舉動，卻引起部分網友批評「拍下孩子辛苦的照片並上傳部落格，這是哪來的神經？」、「上傳孩子痛苦的照片，作為父母真是不敢相信」、「在這種情況下還能拍照，應該更要看場合吧」。

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