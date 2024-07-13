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娛樂 最新消息

（專訪）劉主平裸戰吳慷仁不是犧牲 曝《破浪男女》原版更殘忍：修補對愛的絕望

劉主平（左）、吳慷仁合作《破浪男女》，戲外大談拍攝趣事。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕吳慷仁、劉主平合作電影《破浪男女》都下了不少工夫，劉主平認為比起裸露情慾戲，在理解並詮釋「小綠」一角更加困難，而曾經當過酒保的吳慷仁看過人生百態，有女客人酒醉失態，倒臥在小便斗上，甚至就地解放，不過他認為《破浪男女》的角色不需要透過酒精或任何催化劑，就能去做「本性」的事情。

吳慷仁、劉主平接受專訪，前者飾演「海王」單親霸，後者則是喜歡約砲的女警小綠，對於與大前輩吳慷仁的合作，劉主平坦言剛開始確實很緊張，自己想著要把戲演好，而吳慷仁也認可「主平是個準備好的演員，不需要我照顧」，且拍攝的戲越親密，私下越沒有交集，因為都放心交給親密指導，倒是雙方在文戲上反而有更多的激盪。

劉主平（左）、吳慷仁在《破浪男女》中有不少親密戲，但在親密指導的幫助下，在拍攝時相當有安全感。（記者王文麟攝）

兩人在片中約會吃鹽水雞，戲外劉主平認為與另一半吃東西一定要好吃，吳慷仁則認為要看每個人飲食習慣，不可能帶每一位女朋友去吃同樣的東西。說到這裡，吳慷仁分享，過去當酒保時，會看到男生換女友都會帶來熟悉的店，「他知道我們嘴巴很緊，把我們酒吧當作基地，我會想說喔～又換了一個。」

吳慷仁入行晚，當過酒保看過許多光怪陸離之事。（記者王文麟攝）

他透露，曾經看過女性喝醉，竟然用小便斗上廁所，上完還掛在那邊，只好找同桌友人去拯救，甚至還有在草叢就地解放的。被問到在酒吧看過了人生百態，是否能幫助進入角色？吳慷仁認為兩者並沒有關聯，但《破浪男女》的角色，不需要酒精或者任何催化劑，就能夠去做本性的事情。

吳、劉在準備角色上都做足了功課，導演楊雅喆在事前為每個角色準備了「人物小傳」，吳慷仁形容長度就像一部8集的電視影集大綱，劉主平也笑說每個人都像拿到一本短篇小說，甚至被導演要求錄一個「日後談」，「想像小綠在隔了一年之後想起這件事情，自然而然就會冒出一些沒有想過的感受，一邊講一邊進入情境。」

劉主平在《破浪男女》中近乎全裸，但不覺得自己是「犧牲」。（記者王文麟攝）

現年30歲劉主平接觸戲劇作品不過5年，演出令人驚豔，大膽情慾戲，加上「轉守為攻」與吳慷仁激戰的驚人場景，令人看得目瞪口呆。不過對劉主平而言，她認為自己是為角色「犧牲」，比起裸露，更多的是投入在角色塑造上。

吳慷仁、劉主平在《破浪男女》中的3P情愛戲份，震撼觀眾。（双喜電影提供）

在電影尾聲，揭曉小綠一角並不是一般的「女性」，有人說小綠是跨性別者，也有人猜測她是「腐女」。而劉主平已開放態度歡迎觀眾討論，不過她是以小綠是位跨性別者的方向做準備，起初思考自己不但沒有動過手術，外型也非跨性別者，該如何才能詮釋此角，後來才驚覺這就是小綠的心態。

「即便是跟家人朋友，總有一個時候會覺得自己是個冒牌貨，不夠像好學生、不像個好女兒，是不是應該這樣。」想通之後，劉主平也越來越能投入。

劉主平希望小綠能夠快樂。（記者王文麟攝）

相較於吳慷仁穿上衣服就回歸自我，劉主平透露，在殺青後一個禮拜，突然有點感傷，「我腦中只冒出一句話，我想跟小綠講說，希望她可以快樂，那是一個電光火石的想法，但我希望後續她能一直快樂。」

劉主平也透露，楊雅喆拍到一半後，思考這個故事要這麼殘忍嗎，「他突然覺得要給大家一點希望，說想要修補大家對愛的絕望，他以前喜歡做殘忍的決定，但可能年紀漸長，越來越溫柔，想留給大家曙光。」

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