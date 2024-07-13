（專訪）吳慷仁力邀國際影人「來台灣拍戲」 不畏負評只怕無聲

吳慷仁今年在《破浪男女》中飾演「單親霸」，再次展現不同演技。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕吳慷仁去年憑藉著電影《富都青年》奪下金馬影帝，事業再攀顛峰，現年41歲的他仍不斷再進化，今年推出的《破浪男女》再展突破性演出。作品邀約多、廣告代言接不完，名利雙收的他不認為自己「成功」，單純只是希望能夠演到喜歡的戲，「噓聲也好、讚聲也罷，總大過於沒聲音。」

出道15年，吳慷仁的代表作不勝枚舉，不少人大讚他轉型成功，能夠演出《下一站幸福》中癡情男二花拓也，後來也能演出《我們與惡的距離》等寫實劇，一展多變演技，這是許多演員的目標。他坦言，覺得拍完《極品絕配》之後就沒必要再去拍偶像劇，主要是考量到年齡增長，他自嘲「誰還要看啊？沒辦法服務到觀眾」。

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他認為自己並沒有做出「選擇」，只是隨著時代變化，每年製作方會做出不一樣類型的作品，從職人劇、鬼片，再到寫實劇，這時他接觸到了《我們與惡的距離》。有人好奇，為什麼只有吳慷仁在「做自己」的情況下，也能在演藝事業上有一番成就，他搖搖頭，認為自己並沒有成功，「誰知道我什麼時候失敗，大家都很努力做自己想做的事，接到一部戲就是拍、宣傳，好不好看，看能不能得到掌聲。」

儘管在演藝工作上做出成績，但吳慷仁仍不認為自己成功了。（記者王文麟攝）

吳慷仁認為，演員做自己沒錯，但有些事情無法控制，他舉例像是前幾年遇到許多國外影人，包括合作《富都青年》的馬來西亞演員陳澤耀、香港演員朱栢康等等，「我說，你們趕快來台灣，影集好熱烈啊，結果兩年後，台灣有很多影集賣不掉，那個變化不是我們能掌控的。

吳慷仁邀集國際影人來台拍攝，可惜時代趨勢變化很快。（双喜電影提供）

無法控制大環境的因素，但身為演員的吳慷仁單純希望能夠演到喜歡的戲、一部好戲，觀眾也能喜歡，像是他這次主演的楊雅喆導演的《破浪男女》，他希望觀眾看到的不是單純的性愛、不是演員好犧牲，而是能夠看到人物其中的意涵。

吳慷仁（右）不希望大家看《破浪男女》只是單純看其「表面」，而是盼觀眾能看到每個角色的背後意涵。（双喜電影提供）

對於好評、負評，吳慷仁引述香港影帝劉青雲在金像獎說的話「掌聲好，噓聲好，總比無聲好」，不管喜歡不喜歡，「總大過於你看完一部電影卻沒感覺，好像沒看過一樣。」

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