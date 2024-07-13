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李瑞鎮「大腿內側抽筋」！曝《瑞鎮家2》體力下降原因

李瑞鎮在《瑞鎮家2》繼續率領眾人經營餐廳。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕「羅PD」新節目《瑞鎮家2》上月28日開播，播出兩集，收視從6.8%上升至8.1%，「社長」李瑞鎮繼續發揮傲慢、幽默本色，打趣表示全新一季根本要比《花樣爺爺》還要累。

李瑞鎮吐露這次tvN韓綜《瑞鎮家2》的苦衷，在昨（12）日最新集數中，雖然眾人成功在冰島牛骨湯店度過第一天，但李瑞鎮認了自己體力下降。

去年，《瑞鎮家》首季在墨西哥經營韓國餐廳，李瑞鎮等人生氣勃勃，不過這次他卻覺得要比拍《花樣爺爺》時累上許多。

李瑞鎮（後）帶領朴敘俊（前排左起）、高旻示、鄭裕美、崔宇植用美食征服顧客。（翻攝自IG）

羅PD一旁聽了，直說這次高旻示、朴敘俊、崔宇植等人都很辛苦，也都能理解，「那麼社長，您是哪部分很辛苦呢？」李瑞鎮不甘示弱說，「我也是一直走來走去呀，大腿內側都要抽筋了呢。」逗樂觀眾。

去年《瑞鎮家》後來收視未盡理想，新一季找來高旻示加入，話題量增加，眾人在寒風刺骨的冰島，熬煮牛骨湯融化顧客的心；《瑞鎮家2》於Amazon Prime Video上架。

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