晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「百變女神」電眼勾富豪 甜搭王子奇「樓梯吻」吸百萬人朝聖

張予曦（左）、王子奇（右）在《猜猜我是誰》組CP大獲好評。（愛爾達電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕張予曦和王子奇主演懸疑愛情劇《猜猜我是誰》，劇情講述相傳富豪圈裡有個神秘組織，只要花錢就能幫忙懲治「渣男」，擁有奇幻體質的張予曦就是從不失手的主力成員，凡是身價上億的有錢人，只要和她對視三秒，便會無可救藥的愛上她。

王子奇在《猜猜我是誰》首次挑戰「冒牌貨霸總」。（愛爾達電視提供）

張予曦劇中在執行任務時，「電眼」竟對承天集團的太子爺無效，意外揭露假借其身份的王子奇，爾後兩人在陰錯陽差下成為契約夫妻，展開一段勢均力敵、鬥智鬥勇的甜蜜愛情故事。新奇的角色設定和節奏快速的劇情走向，讓該劇開播後話題不斷，不但斬獲多個收視排行榜、熱度榜的冠軍寶座，微博戲劇相關的話題討論量也高達8億次，成為2024必看的黑馬都市愛情劇。

張予曦（右）、王子奇（左）在《猜猜我是誰》從契約夫妻到真心相愛。（愛爾達電視提供）

「百變女神」張予曦回憶起拍攝過程，她說：「因為對視三秒後宋瑤就會變身成對方喜歡的樣子，所以還換了不少造型，收到劇本時覺得這個角色真的非常有趣。」而有著「霸總專門戶」封號的王子奇這次卻是個「霸總冒牌貨」，被問到劇情有什麼吸睛看點時，他笑說：「假霸總演起來很有挑戰性，劇情裡也有些懸疑的部分，到後面宋瑤和秦皓也會有很多甜蜜互動，整體來說節奏很輕鬆、非常適合配飯。」

張予曦（左）在《猜猜我是誰》首搭王子奇（右）。（愛爾達電視提供）

張予曦和王子奇有多場經典吻戲，其中「樓梯吻」的片段更吸引上百萬人點閱，兩人先是站在樓梯上，緊抱著對方一步步緩慢地擁吻上樓、急促的脫掉高跟鞋和彼此的衣服，導演還特寫他們扶牆的手和指結上的青筋，直接把角色之間的天雷勾地火的曖昧氛圍感昇華到最高點；但兩人卻異口同聲表示「那場戲拍起來非常辛苦。」

張予曦在《猜猜我是誰》「電眼」威力十足。（愛爾達電視提供）

從幕後花絮可看到他們為了邊接吻、邊爬樓梯吃足苦頭，先是倒退走的張予曦差點跌到，再來高跟鞋的鞋跟還不小心戳到王子奇，讓他忍不住痛意NG笑場。儘管拍攝過程發生不少小意外，但呈現出來的畫面仍相當唯美。《猜猜我是誰》7月16日起，週一至週五晚間8點於愛爾達影劇台播出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中