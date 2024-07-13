「百變女神」電眼勾富豪 甜搭王子奇「樓梯吻」吸百萬人朝聖

張予曦（左）、王子奇（右）在《猜猜我是誰》組CP大獲好評。（愛爾達電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕張予曦和王子奇主演懸疑愛情劇《猜猜我是誰》，劇情講述相傳富豪圈裡有個神秘組織，只要花錢就能幫忙懲治「渣男」，擁有奇幻體質的張予曦就是從不失手的主力成員，凡是身價上億的有錢人，只要和她對視三秒，便會無可救藥的愛上她。

王子奇在《猜猜我是誰》首次挑戰「冒牌貨霸總」。（愛爾達電視提供）

張予曦劇中在執行任務時，「電眼」竟對承天集團的太子爺無效，意外揭露假借其身份的王子奇，爾後兩人在陰錯陽差下成為契約夫妻，展開一段勢均力敵、鬥智鬥勇的甜蜜愛情故事。新奇的角色設定和節奏快速的劇情走向，讓該劇開播後話題不斷，不但斬獲多個收視排行榜、熱度榜的冠軍寶座，微博戲劇相關的話題討論量也高達8億次，成為2024必看的黑馬都市愛情劇。

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張予曦（右）、王子奇（左）在《猜猜我是誰》從契約夫妻到真心相愛。（愛爾達電視提供）

「百變女神」張予曦回憶起拍攝過程，她說：「因為對視三秒後宋瑤就會變身成對方喜歡的樣子，所以還換了不少造型，收到劇本時覺得這個角色真的非常有趣。」而有著「霸總專門戶」封號的王子奇這次卻是個「霸總冒牌貨」，被問到劇情有什麼吸睛看點時，他笑說：「假霸總演起來很有挑戰性，劇情裡也有些懸疑的部分，到後面宋瑤和秦皓也會有很多甜蜜互動，整體來說節奏很輕鬆、非常適合配飯。」

張予曦（左）在《猜猜我是誰》首搭王子奇（右）。（愛爾達電視提供）

張予曦和王子奇有多場經典吻戲，其中「樓梯吻」的片段更吸引上百萬人點閱，兩人先是站在樓梯上，緊抱著對方一步步緩慢地擁吻上樓、急促的脫掉高跟鞋和彼此的衣服，導演還特寫他們扶牆的手和指結上的青筋，直接把角色之間的天雷勾地火的曖昧氛圍感昇華到最高點；但兩人卻異口同聲表示「那場戲拍起來非常辛苦。」

張予曦在《猜猜我是誰》「電眼」威力十足。（愛爾達電視提供）

從幕後花絮可看到他們為了邊接吻、邊爬樓梯吃足苦頭，先是倒退走的張予曦差點跌到，再來高跟鞋的鞋跟還不小心戳到王子奇，讓他忍不住痛意NG笑場。儘管拍攝過程發生不少小意外，但呈現出來的畫面仍相當唯美。《猜猜我是誰》7月16日起，週一至週五晚間8點於愛爾達影劇台播出。

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