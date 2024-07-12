遭傳退追嘎妹！蔡阿嘎曬合照「揭兩人關係」：不要擴大解讀

蔡阿嘎（左）與嘎妹合體。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕YTR蔡阿嘎日前開除資深員工蘿拉，揭露對方利用A、B合約不法詐財達千萬。而這之後蔡阿嘎除了翻唱《我很好騙》吐心聲，更換掉YouTube封面照，將蘿拉原先所在位置P上一瓶「AB優酪乳」，還有眼尖網友發現，蔡阿嘎也將他的堂妹「嘎妹」Iris一起P成優酪乳，瞬間引起討論，認為可能與蔡阿嘎先前隱喻「還有C」有關，今（12）日稍早蔡阿嘎曬出與嘎妹合照破除不合謠傳。

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近期有網友在Threads發問「為何蔡阿嘎退追Iris」，就有粉絲猜測表示：「可能只是姐姐（Iris）忙著追星」，過不久本尊則現身回答：「超好笑，我還忙著刷克拉島的票呢！」並沒有多著墨於和堂哥蔡阿嘎目前關係。過去兩人合唱的「挫塞兄妹」系列如今轉為不公開影片，還有人爆料蔡阿嘎退追嘎妹，不過就有粉絲表示，蔡阿嘎本來就沒有追蹤嘎妹。

而蔡阿嘎稍早則曬出與嘎妹合照，發文表示，「欸且慢！網友們跟新聞先不要擴大解讀，不是網路亂傳的那樣，家務事家務事。」網友則敲碗希望蔡阿嘎和嘎妹繼續合體拍影片，「姑姑出現我們就安心」、「話不說不明，亂亂猜，再開一集說個明白吧」

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