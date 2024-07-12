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娛樂 最新消息

不只P掉蘿拉...蔡阿嘎YT封面「嘎妹也消失」

蔡阿嘎日前將前員工蘿拉從封面照刪除，不過網友發現，「嘎妹」也一起被P掉了，引發討論。（翻攝自YouTube，IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YTR蔡阿嘎日前宣布開除資深員工蘿拉，更指控對方利用A、B合約不法詐財達千萬。在事情爆出後，蔡阿嘎也緊急更換YouTube封面照，將蘿拉原先所在位置P上一瓶「AB優酪乳」，嘲諷意味十足。不過有眼尖網友發現，蔡阿嘎也將他的堂妹「嘎妹」一起P成優酪乳，引發猜測「該不會還有C吧

4年前蔡阿嘎發布的10周年Q&A影片，蘿拉和嘎妹一起被P圖成AB優酪乳（後排左2、左3）。（翻攝自Dcard）

網友在Dcard以蔡阿嘎十週年QA員工篇 嘎妹為題發文，發現4年前蔡阿嘎發布的10周年Q&A影片，蘿拉和嘎妹一起被P圖成AB優酪乳，想起蔡阿嘎曾自嘲，「除了A和B，還有C！你不知道喔？」猜測嘎妹跟蘿拉可能有關係。

嘎妹（左2）跟蘿拉（左3）曾同遊泰國。（翻攝自Dcard）

留言區引發不小討論度，有人翻出去年嘎妹跟蘿拉曾同遊泰國的照片，直呼「真是細思極恐」，不過也有不少網友認為，目前還沒爆出任何料，應該只是蔡阿嘎想保護嘎妹，才會將她的臉也P掉。

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