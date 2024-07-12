兄妹爆決裂！嘎妹遭蔡阿嘎退追 本人現身回應了

嘎妹（右）過去經常在蔡阿嘎的影片中露面。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTuber蔡阿嘎日前解僱利用AB合約詐財千萬的資深員工蘿拉，近期發佈的影片更以「AB」作梗暗酸蘿拉，還將YouTube封面照蘿拉P成AB優酪乳。沒想到，有網友今（12日）發現蔡阿嘎的堂妹「嘎妹」Iris也被P成AB優酪乳，頓時引起不小討論。對此，嘎妹也現身解答自己為何都沒出現在蔡阿嘎的頻道中。

有網友發現不只蘿拉，連嘎妹的臉也被P掉。（翻攝自YouTube）

嘎妹以往經常出現在蔡阿嘎的影片中，不過現在卻很少再看見她的身影，就有網友今（12日）凌晨發現蔡阿嘎已將多部含有蘿拉封面的影片都P上了「AB優酪乳」，甚至連自己的堂妹嘎妹也被P上相同的圖。不僅如此，過去兩人合唱Cover的系列「挫賽兄妹」影片也都轉為不公開模式，引起網友們議論。

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因此，有網友在Threads進一步發問：「為何蔡阿嘎退追Iris，真的很想知道，世紀之謎，記得以前很常看到姑姑出現在影片裡。」有粉絲代為回答：「可能只是姐姐（Iris）忙著追星。」意外釣出喜愛南韓男團Seventeen的嘎妹本人幽默表示：「超好笑，我還忙著刷克拉島的票呢！」不過她未針對問題正面回應。

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