孫生遭控性騷！回擊「還跟我去愛愛」 酷炫不意外：建議提告

孫生近期遭控性騷擾。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「反骨男孩」中的成員孫生，被爆私生活豐富，過去不僅有傳言說「百人斬」。近期被一名女網友踢爆性騷擾，指被「拍臀部」，頻頻性暗示。而孫生反擊後，反骨男孩老闆酷炫後續開直播坦言不意外，還建議女方提告。

對於拍擊臀部，孫生表示：「拍一下很正常。」（翻攝自Dcard）

近期，一名女網友表示，與朋友赴約和孫生聚餐，在表態自己有男友後，孫生依舊邀約他們到旅館喝酒，但因怕尷尬未明確拒絕。餐後她與孫生在餐廳外聊天，過程中孫生拍打她臀部，讓她感受到危險，她想拉著朋友離開。但孫生卻怒回，哪有吃完就走，最後朋友留下來安撫。

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孫生回擊：「還跟我去愛愛。」（翻攝自YT）

後續女網友的朋友也曝光跟孫生的對話，對方說「拍一下很正常」，那是原PO太保守，引起網友撻伐；昨日，網紅「峰哥」也在YT開直播討論此事，而孫生在留言區直接反擊：「當天跟我說好啦沒事，還跟我去愛愛。」酷炫則開直播坦言，孫生似乎合理化自己的行為，事發後他也變乖了，學會說對不起，坦言建議女方提告，注意安全。

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