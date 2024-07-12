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娛樂 電影

《金孫爆富攻略》驚喜推中文主題曲！Billkin求助語言老師「永遠」寵粉

Billkin（左）與阿嬤Taew有著好感情。（CATCHPLAY提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰國神片《金孫爆富攻略》在台上映後票放破千萬，感動全台，日前男主角Billkin更驚喜推出中文版電影主題曲《永遠》，全程中文配唱及重新編曲，驚喜獻給亞洲影迷。

Billkin分享：「時至今日，電影《金孫爆富攻略》有機會能走出國門，去到很多國家放映，讓我展開將主題曲《一直很美好 》（Ever-Forever）調整適應亞洲其他國家的語境，尋找新詮釋的想法，希望透過中文主題曲，能讓更多影迷以另一種方式沉浸在電影的氛圍中。」

Billkin寵粉亞洲影迷，驚喜推出《金孫爆富攻略》中文版主題曲。（CATCHPLAY提供）

電影《金孫爆富攻略》主題曲製作人Prateep Sirhssranan表示：「其實一開始創作這首歌旋律的時候，就深深覺得有一種亞洲人的情感，有華人的情緒在裡面，直到現在製作這首歌的中文版，就感受到中文版是能夠放大我在當時製作這首歌的所思所想，將情感放大到另一個層面，這是一個全新的體驗，第一次重新製作編曲和第二種語言的版本，很高興我們完成了！」

Billkin也坦言花了許多心思練習中文，他說：「大部分的語言方面的問題，有中文老師幫忙，老師幫我寫下來發音還有新歌詞的翻譯，也幫我解釋發音，例如這個詞進到這個旋律的時候，應該如何發音，對我有幫助！」而中文老師也大讚Billkin將中文版歌曲詮釋得相當到位，歌曲中的情感、語氣都表現得很完美。電影《金孫爆富攻略》最新單曲《永遠》已在各大音樂平台上架。

Billkin（左）飾演的金孫一角賺人熱淚，與阿嬤Taew有著精彩對手戲。（CATCHPLAY提供）

電影《金孫爆富攻略》故事描述小安（普提蓬阿薩拉塔納功 飾）決定辭去工作，回到家中照顧罹癌的阿嬤（烏薩薩梅坎姆飾）。然而，孫子看似孝順照顧的心，但其實並非出自於對阿嬤的愛。在得知親戚小梅（彤達婉奔提維此弓 飾）從阿公那裡繼承了價值千萬的房產後，他費盡千辛萬苦，希望博取阿嬤的信任。然而，阿嬤用智慧讓小安慢慢地學會生活，在朝夕相處下小安的心態漸漸有了改變…電影《金孫爆富攻略》現正熱映中。

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