借友人90萬被控偽造有價證券 徐乃麟獲不起訴

〔記者陳彩玲／台北報導〕藝人徐乃麟和女子曹小均（原名曹米芳）因投資糾紛纏訟多年，這次曹女認為2015年間，她提供公司空白支票給大龍蝦數位公司總經理葉曜丞，當作葉男向徐乃麟借款90萬元的擔保，但徐乃麟和其李姓會計涉嫌自行在支票上填寫日期、金額，提告2人偽造有價證券罪，台北地檢署依罪嫌不足，不起訴徐、李。

曹女控訴，2015年間，蔡曜丞因資金需求，要向徐乃麟借款90萬元，徐乃麟答應後，蔡曜丞找她提供支票作為保證，後來曹女提供一張她開設的謙邑建設開發公司空白支票，沒想到徐乃麟的李姓女會計竟自行在支票上的日期和金額欄，分別填寫「105年1月8日」、「90萬」，控告2人涉犯偽造有價證券。

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徐乃麟。（資料照，記者陳逸寬攝）

徐乃麟辯稱，2015年12月他在國外期間，蔡曜丞表示急需用錢，並稱會請曹小均提供支票擔保，他才請艾迪昇公司先幫忙調借；李女則稱，當時蔡曜丞帶著支票和謙邑公司大小章，在她面前用印，而蔡怕寫錯日期及金額，才會由她代為填寫，否認偽造有價證券。

檢方調查時發現，蔡曜丞收到90萬元後，有透過Line私訊大龍蝦數位國際公司負責人陳永清，「90萬是用我的名義跟乃哥（徐乃麟）調、開姑姑（曹小均）的票，如果跳票，會很複雜…」、「乃哥問起我怎麼回答？」等語。

檢察官認為，以對話記錄足認蔡曜丞確實有和徐乃麟約定，要在2016年1月間返還90萬元借款，而李女是為了確保蔡曜丞返還款項，才會在支票上填入借款金額和日期，且依約定匯錢至蔡男戶頭，並未改變支票原用於擔保的目的，依罪嫌不足，不起訴徐乃麟和李女。

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