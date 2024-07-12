演藝工會前理事長康凱涉毆打員工 遭判有期徒刑2月

康凱是中華演藝總工會前理事長。（本報資料照，記者陳奕全攝）

〔記者張文川／台北報導〕中華演藝總工會前理事長、78歲資深藝人康凱，去年9月15日下午交接工會理事長業務時，離開時欲帶走有證書字樣的物品，被工會一名男員工阻止，他竟失控掐住員工脖子，再以揮拳、腳踢、推其撞牆等方式攻擊致傷，還恐嚇「我要找人弄你很簡單」；台北地院審理後，今將康凱判處依傷害罪判他有期徒刑2月、恐嚇危害安全罪判拘役50日，可易科罰金共11萬元。得上訴。

員工持驗傷單提告，受有頭部鈍傷、頸部挫傷、下背和骨盆及右側大腿挫傷等傷害，台北地檢署今年4月起訴。

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康凱被控於去年9月15日對員工揮拳、推去撞牆，10月16日康凱還在雙方Line通話時恫嚇：「你還要（在工會）幹下去的，我找人弄你很簡單，我找人去弄你非常簡單。」員工心生恐懼而報警，台北市中山警分局取得大樓內監視器畫面證據。

康凱被起訴後受訪指出，對方求償十萬，「我又沒做錯事，又沒打他」，考慮反控對方誣告，「我都幾歲了，怎麼打得過30幾歲的人！他憑什麼攔我出去」稱員工當時把他攔在電梯前，不讓他離開，他承認確實有扭員工脖子，但只是防備的動作，他lLINE中所言是在警告對方、不是恐嚇。

北院審理時，康凱否認動手毆打員工，他離開工會時，拿走自己的東西，並沒有犯錯，而對員工說的話，也僅是氣話。受害員工已經離職，他到庭表示無法原諒康凱對他造成的身心傷害，請法官主持公道。

法官認定康凱犯罪事證明確，審酌後量處2月有期徒刑，外加拘役50日。全案仍可上訴。

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