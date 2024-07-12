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娛樂 歐美

凱蒂佩芮火辣比基尼做工、油槍插屁屁！新MV辣破百萬點擊才花5小時

〔記者許世穎／綜合報導〕全球累積突破 1150 億串流收聽的流行天后凱蒂佩芮5月離開主持7季的選秀節目《美國偶像》評審職位，專心為新作暖身。本周更正式宣布將於9月20日推出暌違4年的全新專輯《143》，專輯首波單曲《Woman's World》今（7）日搶先上線，短短5小時就辣破百萬觀看，讓粉絲激動留言「女王回歸！流行音樂也要回來了！」

凱蒂佩芮穿上白色比基尼搭上鋼鐵雙腿造型。（翻攝自YouTube）

凱蒂在MV中大秀性感火辣身材，開頭便攜手一票女舞者在工地做粗工，並站著小便，畫面一轉，凱蒂換上一套白色比基尼並搭上鋼鐵長腿，走到一半雙腿沒動力，就在加油站拿起油槍直接插進屁股蛋。其中還有不少大製作場面，搞怪又幽默的劇情也讓人目不轉睛。

凱蒂佩芮在MV化身「做工的人」。（翻攝自YouTube）

提到該曲創作背景，凱蒂表示是在生下女兒黛西後，對母親的尊敬昇華到另一個層次，「從小一路看著母親做著那些無形的工作，她是如何不用iPad還能夠養育3個孩子？天啊！」她形容女性以優雅又美麗的姿態創造、養育生命，柔軟與堅強並存，且混亂中又不失冷靜，「她們為這個世界貢獻了好多，我希望其他女性聽到這首歌都能覺得被慶祝，也希望能和每個人內心中女性的那一面產生連結。」

凱蒂佩芮暌違4年性感出輯。（環球音樂提供）

凱蒂佩芮全新專輯《143》封面。（環球音樂提供）

至於新專輯取名《143》，除了有「我愛你」之義，也是凱蒂的天使數字，她表示：「我創作了一張大膽無懼、熱情洋溢、慶祝性的流行舞曲音樂專輯，並以象徵愛的數字『143』作為貫穿其中的訊息。」她形容專輯將會是一場大型熱舞派對，所有人都歡迎加入同樂。首波單曲《Woman's World》已於數位平台上線，專輯《143》將於9月20日正式發行。

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