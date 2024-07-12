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娛樂 電視

峮峮求勝鬥志旺「不管輩份」 康康突自招：會被大家打死

〔記者林欣穎／台北報導〕中視《綜藝一級棒》主持群康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬日前上《飢餓遊戲》踢館，與主持群孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、峮峮展開一場「最強綜藝PK賽」。

康康（右）到《飢餓遊戲》踢館。（中視提供）

還沒開始遊戲，王仁甫就先放話：「另外一隊要很強喔，但我現在眼鏡看過去那邊，我好放心哦。」而這一集獲勝隊伍有機會帶回5萬元獎金，算是節目史上最高的一次，這激起許孟哲和峮峮的戰鬥力：「我們為了勝利，沒有在管輩分的哦。而且我第一次看峮峮這麼有鬥志，還很認真跟我們討論戰術。」

為了宣傳新節目《綜藝一級棒》，主持群南下高雄頂著豔陽錄外景，眾人之中年紀最長的康康原本希望自己不用下場玩：「所以我是來當評審的嘛，讓他們5個對5個。」但遭到製作人無情駁回：「沒有，你是參賽者。」但為了面子不能輸，身為綜藝大哥也是跟著大家一起闖關，而外景節目小白兔杜忻恬接連玩了傳球遊戲跟大獵殺，整集來回跑了不下十幾趟，累喊「快要原地往生」。

有一關遊戲考驗藝人的畫功，用毛筆沾水在瓦片上畫畫，隊友一棒一棒依樣畫葫蘆，這讓《綜藝一級棒》隊面臨卡關，因為康康畫風總是走歪，不管前一棒隊友畫什麼，到他這棒畫出來就是像香蕉，連他自己都畫到生氣:「下次不要發我來了，如果我今天輩分不夠，應該會被大家打死。」

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