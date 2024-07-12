樂天女孩爆被欠薪！林岱縈吐實情 揭官司進度仍被欠「7位數薪水」

林岱縈。（資料照；記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天桃猿日前遭數名樂天女孩控訴拖欠薪資，而樂天成員之一的林岱縈今（12）日擔任紅心字會敬老公益大使，被問及拖欠薪資一事，她表情尷尬表示球團經紀已有回應自己就不多表態添亂，強調自己已經有「陸續收到薪資」。

樂天桃猿針對拖欠薪資指控回應表示：「由於合約進度問題導致款項延遲，目前正在陸續付款中，預計這個月內完成付款。」林岱縈則說球團是月結，每個月都還是有收到薪資，「可能有些程序延遲到匯款時間，我沒聽說財務吃緊，應該也沒那麼嚴重，畢竟是很大集團，也有媒體監督，應該可以順利拿到錢。」

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林岱縈去年與前經紀公司華德影藝傳媒爆出合約糾紛，有將近一年沒拿到薪水雙方對簿公堂，如今還在打刑事官司，仍有將近7位數的薪水沒拿到，「寫真書的錢也還沒拿到，（官司）應該今年就可以結束了。」

至於隊友十元被傳明年與男友王齊麟結婚一事，林岱縈笑回有聽說，但不確定是否真的訂在明年，也說王齊麟常來看球，女孩們常會鬧這對小情侶，「很羨慕他們的關係，不確定是不是真的明年結，但如果明年成婚，我會包大包紅包。」

林岱縈自己則不太擔心終生大事，透露目前有追求者，還在朋友階段，提到對象有相同興趣很重要，羞曝最近很喜歡金秀賢，還花錢去他的見面會，「我妹說另一半就是要找看了就想要笑的人，像我看到金秀賢就會露出姨母笑，就會很開心。」

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