小粉紅內鬥！IVE陷「偷中國文化」爭議 香港開唱應援聲仍衝破天

IVE近期陷入「偷中國文化」的爭議。（法新社）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團IVE歌曲〈해야（HEYA）〉MV使用東洋文化，但卻被中國人認為，是「偷」中國文化，引來眾多小粉紅軍團在IG上至IVE官方帳號及團員個人帳號謾罵，沒想到，近期她們至香港開唱，應援聲衝破天，更有中國人留言表示其他偏激網友不要再在IG上撒野。

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小粉紅自己內鬥，眾多粉絲仍不在乎「偷文化」爭議，讓IVE在香港的演唱會應援聲響徹雲霄。（翻攝自Instagram@ivestarship）

IVE近日在香港一連舉辦兩場演唱會，本身擔心會因「偷中國文化」的爭議，導致演唱會告吹，沒想到，香港場的應援聲響徹雲霄，而有眾多中國網友在IVE的貼文下方留言表示：「Heya應援太大聲了！給我聽爽啦！」、「果然中國只有少數粉紅討厭IVE，多數中國人都愛著你們❤」，除此，還有中國網友要小粉紅別到IVE和成員們的IG上「撒野」，更貼上「大便」的表情符號。

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張員瑛貼出自拍照表示自己和團員們都很愛香港的DIVE。（翻攝自Instagram@for_everyoung10）

值得一提的是，張員瑛（장원영）在香港時，於個人IG帳號的限時動態中貼出自拍照片表示：「香港DIVE（IVE粉絲名）我們愛你！」並貼出多個愛心表情符號，可見她並未被中國網軍惡意洗版留言干擾，仍十分喜愛所有粉絲。

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