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娛樂 音樂

從酒友變成麻吉 DJ林哲儀揪葵剛說出人生苦痛

〔記者陳慧玲／台北報導〕DJ林哲儀與TRASH樂團鼓手葵剛相識多年，最近終於有機會一起合作新歌，道出人生苦痛。

DJ林哲儀（左）和葵剛合唱新歌，道出人生苦痛。（滾石電音提供）

林哲儀和葵剛最早是在一間酒吧相識，之後發現彼此有許多共同喜好，從酒友漸漸變成麻吉，林哲儀笑說：「葵剛從不會把我當作前輩或大大來看待，所以跟他相處很自在，也讓我們變得更親近。」

最近林哲儀和葵剛推出新歌《殘酷的你如是說》，林哲儀開心表示：「跟葵剛已經認識8年，卻直到現在才有第一首正式合作，也因為我們都剛好遇到人生學習課題，才終於等到一首新歌。」

葵剛（右）也參與「華語音浪」派對活動。（滾石電音提供）

《殘酷的你如是說》由林哲儀與葵剛一起創作、編曲、製作，歌曲圍繞兩人都剛經歷的人生苦痛，面對情感受到傷害，葵剛把情緒轉化充滿詩意的文字歌詞，平常很少開口唱歌的林哲儀，也在副歌獻聲。

林哲儀說：「因為葵剛的文字寫入我內心，錄製過程又感受到他的全方位音樂才華。」兩人也一起發起過「華語音浪」派對活動，得到很大迴響。

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