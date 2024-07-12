最美新娘！aespa Winter披上頭紗 「精緻AI臉」成雪白精靈

韓國女團aespa中的成員Winter近期IG粉絲人數突破千萬追蹤。（翻攝自Instagram@imwinter）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團aespa成員Winter的IG粉絲人數剛破千萬，近日，她就貼出一則限時動態，可見她披上婚紗的頭紗，模樣美翻，宛如雪白精靈，令人目不轉睛。

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Winter披上婚紗頭紗的模樣美翻眾人。（翻攝自Instagram@imwinter）

Winter近期貼出一則限時動態，可見是她翻拍電視螢幕的片段，而影片中的主角是她本人，在舞台上表演Ending，而她穿著婚紗，鏡頭特寫至臉部，可見她披上頭紗，模樣美翻，完美展現AI精緻臉蛋，成為最美新娘子。

aespa來台連續開三場演唱會全數秒殺完售。（翻攝自iMe TW臉書）

值得一提的是，aespa即將於8月9、10、11日連續三天至台北林口體育館開唱，考量9日為週五上班日，演唱會開唱時間訂在晚上7點半，讓歌迷有機會趕車，而10日星期六為晚餐後的晚上7點、11日星期日是上班日前一天，aespa則特地將開唱時間提前至晚上6點開始，讓粉絲有充裕的時間欣賞四位女神的演唱，結束後也能盡早返回家中休息，十分貼心。

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