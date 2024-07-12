劉德華開唱門票秒殺！黃牛炒到31萬台幣「原價30倍」

〔記者邱奕欽／台北報導〕香港四大天王之一的「華仔」劉德華相隔11年，即將在10月31日起至11月3日，於台北小巨蛋連唱4天，他5日在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉行「今天…is the Day」巡迴演唱會首站，場場秒殺一票難求，原先只要2580元人民幣（約1.15萬元台幣）的內場第一排門票，竟被黃牛喊出6萬8880元人民幣（約31萬元台幣），足足高了30倍左右。

劉德華上海演唱會門票秒殺，甚至遭黃牛炒到約31萬元台幣之高。（資料照，記者王文麟攝）

劉德華5日至7日在上海開唱，卻場場爆滿一票難求，部分歌迷為了搶到門票，不惜花費巨資，甚至透過飯店、信用卡積分抽獎等方式，獲得包廂票。甚至有歌迷透露，原價2580元人民幣（約1.15萬元台幣）的內場第一排門票，卻被黃牛炒到了6萬8880元人民幣，相當於31萬元台幣。

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此外，更有歌迷表示，朋友花了1萬5人民幣（約6.7萬元台幣）買了上海場的黃牛票，為了搶到演唱會門票，還以飯店、信用卡積分抽獎兌換了包廂票；甚至有上海歌迷蹲守光明的小程序搶購8888元（約4萬元台幣）的奶券換來了2張邀請函，有的歌迷則相當崩潰，直喊：「剛盯著大麥第三輪開票，眼看著剛進去就秒沒了。」

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