江俊翰遭賞8耳光「趴地求饒」 媽媽「沒打過」電視機前不捨落淚

許仁杰（左起）、錦雯、曾子益、藍葦華、吳東諺、江俊翰、姚黛瑋出席《愛的榮耀》慶功宴。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕民視八點檔《愛的榮耀》昨（10日）以江俊翰被姚黛瑋連環巴掌迎戰三立八點檔《天道》完結篇，衝出3.72的高收視，姚黛瑋、藍葦華、江俊翰、錦雯、黃文星、吳東諺、許仁杰、曾子益、四方、楊皓崴、宮美樂今在攝影棚慶功，製作人王珮華感動落淚，不忘預告「接下來劇情會更好看！」

江俊翰在《愛的榮耀》被姚黛瑋打趴在地。（民視提供）

江俊翰在《愛的榮耀》被姚黛瑋賞巴掌。（民視提供）

江俊翰表示，這場戲讓媽媽很心疼，因為他從小到大沒被媽媽打過，所以播出當下媽媽忍不住泛淚，他事前與姚黛瑋取得共識「打真的」，在沒NG的情況下，扎實地被賞了8個耳光。姚黛瑋得知江媽媽很心疼時，當下內疚到落淚，覺得自己真的要盡快將借位的技巧練成，否則在每個演員看到她都退避三舍。

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江俊翰在《愛的榮耀》被姚黛瑋賞巴掌。（民視提供）

曾子益表示，幾場戲下來，刺激到有如在拍電影，他在劇中和反派江俊翰在海邊槍戰，透露身上確實裝有特效火藥，臉還不小心被炸到受傷，加上天氣實在太熱，演員及工作人員都曬傷，為的就是要完成這場重要的身世曝光戲。曾子益進一步談到，這場海邊戲結束後，所有人包含跳海的替身武術老師都安全收工，「八點檔的工作進度很趕，但大家每一位幕前幕後都是用心完成，希望大家會喜歡。」江俊翰打趣形容，自己如角色名字「江有禮」的諧音「曬成醬油裡」，且還拍到汗流不出來，直接中暑了，他不忘自嘲：「拍戲就是這樣痛並快樂著。」

謝京穎劇中墜谷，痛失愛妻的許仁杰傷心欲絕，他反覆看了昨天的播出片段說：「總算不負當初在烈日下拍攝的時候，好像中暑、感冒的感覺都好了，但也是這一場戲更能體會到在懸岩邊拉人演出有多辛苦，好在導演跟攝影師的幫助之下，大家通力合作完成了不可能的任務，也很開心自己有掌握好這幾場的重頭戲演出。」

曾子益（左起）、許仁杰、江俊翰、藍葦華、錦雯、吳東諺、黃文星、姚黛瑋、宮美樂、四方、楊皓崴出席《愛的榮耀》慶功宴。（民視提供）

黃文星被眾人笑虧成功接棒負黑反派，他表示自己很訝異角色反黑地又急又快，但也很開心收到如此重要的任務，身為演員的他，會全力以赴，把戲劇呈現給大家。錦雯則說拍八點檔壓力很大，開心有好成績，四方笑說自己就跟藍葦華一樣，住在民視附近，很享受走路上班的生活，謝謝觀眾的支持，接著看就會發現劇情峰迴路轉，吳東諺則說自己角色是大貴，但常常都被叫錯名字，不過很開心《愛的榮耀》收視率的好成績，會繼續努力。

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