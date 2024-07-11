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娛樂 最新消息

彭千祐開個展！金曲歌后到場 「他」一現身全場失焦

彭千祐推出個展《空間的香料 Spices in Space 》。（天地合提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕彭千祐去年在影集《不良執念清除師》飾演高冷卻呆萌的醫學系學霸，被網友歪樓將他和男主角曾敬驊組「男男CP」，意外獲不少關注，他近來推出結合雕塑、花器的個展《空間的香料 Spices in Space 》，展覽中一展雕塑長才，製作三款花器，並邀請花藝師「一器一花」，讓植物在這些立體的空間中呈現，用綠意詮釋作品，將生活融入美學。開展時圈內好友魏如萱、張軒睿、石知田、「大鶴」林鶴軒到場相挺，讓他感動不已。

彭千祐的個展以「香料拼圖」為主題，他分享：「這些物件更像是香料但並非附加，而是跟著空間一起產出，香料也改變著一空間的風味；所以特別在咖啡廳呈現，也使用和食物相關詞彙命題，是想讓展覽能更活潑輕鬆進入大家的生活。」

彭千祐從去年就開始準備個展。（天地合提供）
彭千祐推出個展《空間的香料 Spices in Space 》。（天地合提供）

展覽結合花藝與花器的雕塑，結合金屬材質，希望製作出像「家」一樣的花器，彭千祐試著創造一個像是窗景的花器，讓植物在重組的立體空間中穿梭，讓美學融入生活，也希望透過植物帶給大家溫度，透露每次的靈感幾乎都是趁著拍戲的空檔或過程發想，因為創作出來的作品會因為當時的心境而有所變化，他分享自己跟花的故事，「對於花的認識可能是因為家人過世後，每次去看家人時會帶著一束或一小朵花去看他們，每次在挑選的時候我都會特別去選自己喜歡的顏色和配色。」

開展後，彭千祐收到不少回饋，「印象最深刻的是開幕時，我記得還有支持我的人特地從澳洲飛過來看展，真心感謝！」也笑說有觀眾以為是電腦主機上面有花和植物，更有人表示從未想過金屬因為和花結合，而變得不那麼冰冷。

彭千祐（左）與「大鶴」林鶴軒從大學相識至今。（天地合提供）

此外，有著好人緣的彭千祐，特別感謝圈內好友的相挺，他說：「大鶴一來變成全場焦點，不愧是厲害的主持人，馬上把展覽的氣氛炒熱，瞬間就變成他的主場！感謝他從大學以來給我的支持跟鼓勵。」他也分享石知田來看展後，也和他討論未來能一起辦展及創作，期待兩人能擦出全新火花。

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