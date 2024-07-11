龍天翔酒醉鬧事後首現身 認個性衝動「蠻後悔的」

電影《角頭－大橋頭》主預告發佈會；龍天翔。（記者陳奕全攝）

〔記者許世穎、實習記者謝函穎／台北報導〕電影《角頭－大橋頭》今（11）日舉行主預告發佈會，主要演員高捷、龍天翔、王陽明、張再興、張懷秋等人一同出席，68歲龍天翔日前酒醉搭計程車沒錢付車資，還和前來的員警發生肢體衝突，今於事後首度公開現身，直說自己就像電影副標「向天借膽」，除了坦言後悔及抱歉，更說「為了角頭現在不喝酒了！」。

龍天翔表示會配合公司休息一下，「這次事件，蠻後悔的！我都（近）70歲了，好好的一個紀錄就這樣打破，也要跟各位觀眾粉絲說聲抱歉！」他說為了角頭暫時不喝酒，更說「先把電影賣到幾個億，再意思意思喝一下」。他說自己個性比較直接，但酒醒後知道這是很不好的行為，並表示：「跟媒體和觀眾說一聲抱歉」。

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電影《角頭－大橋頭》主預告發佈會；、張再興（左起）、高捷、出品人暨監製張文旗、張芷瑄、張威縯、龍天翔、王陽明、張懷秋。（記者陳奕全攝）

該片聚焦王陽明和龍天翔父子感情戲，回歸演出的王陽明透露10年前演出首集《角頭》還未婚，如今已經當爸，更因為他角色已領了便當，「這10年來每次跟監製紅哥見面，我都說好想再演，演雙胞胎也可以」，結果因為是前傳才能回歸。

王陽明也笑稱，雖然在電影逞兇鬥狠，但不會把情緒帶回家給老婆跟小孩，「屁孩個性不能帶回家，我一下戲就切換」。他這次角色比當年更年輕，個性比較衝動、不成熟，「以前年輕氣盛的時候也很衝動，所以在戲中演屁孩角色很爽，不用顧慮太多，我也希望這次能夠演得更好，有回顧先前作品，看哪些地方可以演更好，這次才能發揮百分之兩百的表現。」。

預告片中王陽明怒勒懷秋，兩人強調是真的來，王陽明還開玩笑表示「他很欠揍！」不過兩人在片中是一起長大的好兄弟，只是會常常起爭執，懷秋也說被勒脖子的戲「當下不能呼吸」，因此很投入演出，「其實演完也蠻過癮」。

近來男團Energy成功回歸，日前愛紗表示「大嘴巴」雖然彼此還有聯繫，但各自都很忙碌，要重組可能有困難。懷秋坦言團員間「完全沒有討論過」，並說自己與薛仕凌現在比較偏向當演員，「我們也許可以一起演戲，畢竟是十幾年的默契了」，並說每次看到薛仕凌得獎都比他還興奮，未來希望有機會在工作場合碰到，也很期待能有戲劇合作。《角頭－大橋頭》將於8月16日在台上映。

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