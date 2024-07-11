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許聖梅認得罪電視台 反骨做自己「怒轟江坤俊」

許聖梅（右）砲轟江坤俊坦言會得罪電視台。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕外科名醫江坤俊給人專業又顧家的正面形象，如今爆出婚內出軌護理師、涉及性騷擾昔日搭擋主持《健康2.0》的TVBS主播鄭凱云，不過江坤俊日前否認性騷並請辭節目主持人崗位。對此，名嘴許聖梅第一時間跳出來砲轟江坤俊並聲援鄭凱云，坦言此舉會得罪電視台，但仍堅持說真話，在與新台幣拉扯過後選擇了做自己。

許聖梅在江坤俊爆出桃色新聞後，第一時間開轟「以為自己是萬人迷！」更喊話表示「凱云，我支持妳。」她昨（11日）透露想起上週在直播節目中，討論到江坤俊的一連串新聞，坦言社會化的自己知道這樣會得罪電視台，只要像其他來賓一樣把嘴乖乖閉上，守住通告「千萬別跟錢過不去」，但她反骨的一面卻跳出來對抗，認為：「畏首畏尾就不是許聖梅了。」

最後，許聖梅在新台幣和做自己間選擇了「做自己」，還自嘲：「到底要得罪多少人啦！」她直言就事論事是自己最喜歡的事情，但也表明：「先跟各位聲明，我没有崇高人設，我機車不懂人情世故，更糟的是没什麼朋友，没有專長，外表更稱不上美貌，還全身都是病。唯一的優點就是有話直說！」

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