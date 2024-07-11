陳昊森搞曖昧3個月就GG！ 「我不夠細心」被打槍

陳昊森（左）、邵雨薇為韓國雲朵包快閃店站台。（記者李紹綾攝）

〔記者李紹綾／台中報導〕邵雨薇、陳昊森今（11日）現身台中為韓國女包快閃店站台。邵雨薇和男友吳慷仁感情甜蜜，相較之下陳昊森顯得可憐，他自曝前陣子有正在相處的對象，無奈最後被打槍，後來靠騎鐵馬療傷，卻撞到一位怪阿伯，要價40萬元的鐵馬慘受損，維修費又不划算，最後只能報廢處理。

陳昊森喜歡大包，平常騎鐵馬習慣將包包斜揹在身上，笑說不愛後揹，因為看起來像外送員，身邊是否有送包包的對象？他誠實招認，前陣子有正在相處的對象，雙方相處了2、3個月，後來因他工作繁忙，無法全心投入，就沒下文了，「有講不適合，我現在忙工作，就忽略她了，有些時候我還是不夠細心，沒辦法很照顧對方。」

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陳昊森（左）、邵雨薇為韓國雲朵包快閃店站台。（記者李紹綾攝）

談及尋找另一半時，條件是否得要包容工作？陳昊森認為雙方要互相，他直言：「我現在還沒學會要怎麼好好的互相。」邵雨薇拿起包包旁的愛心吊飾建議：「跟你說，就是好好把這個吊飾送她。」陳昊森則一語雙關回說：「我現在就是心太軟。」

陳昊森感情零著落，荷包也跟著「消風」，他先前砸40萬組自行車，沒想到近來因騎車距離沒算好，撞到一位看起來頗怪的阿伯，他原本想修車，但聽到報價實在驚人，修起來不太划算，似乎只能報廢，唯一慶幸的是人沒受傷，只有車衣破掉。

他8月將過28歲生日，也要開個人演唱會，所以買了價值6位數的吉他犒賞自己，透露要買的當下，從晚上6點考慮到10點才結帳，「原本買不下去，後來想說生日（就買了）。」

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