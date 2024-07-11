唐治平預支10萬薪水今放鳥 爆「朋友在基隆看到我媽」

唐治平日前找到工作，當泰拳教練。（愛爾麗提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕唐治平上月遭逢母喪，他至今不認母親過世，後續被發現疑似精神狀態不穩定，讓許多人很擔心，但他即將終結失業困境，愛爾麗總裁常如山聘請他當30堂泰拳教練後，先讓他預支10萬薪水，並借他一台BMW代步車，原本唐治平今將和格鬥選手青柳克明面對面在下午2點半切磋，距離預定時間已過快1小時，他遲遲未現身，剛接受電話訪問解釋：「今準備出門時，接到朋友電話，說在基隆看到我媽媽蹤跡。」

唐治平今原本找泰拳選手青柳克明上課，但卻臨時爽約。（記者陳奕全攝）

如今他人已到基隆，卻發現朋友認錯人，還稱朋友「不算太靠譜」，嘆：「我跑來覺得被耍了，現在基隆正下大雨！」

請繼續往下閱讀...

談到近況，他說和原本淡水租屋處的房東延遲到15號才搬家，忙著整理房子，加上媽媽的東西很多，他說：「想到她的東西要怎處理，媽媽那邊我會去報失蹤。」他也提到最近心情很亂，記者建議他是否要去看心理諮商，他回：「我不需要心理諮商，最近沒有辦法出門，走到哪都有警方盤查，很奇怪。」

唐治平今原本找泰拳選手青柳克明上課，但卻臨時爽約。（記者陳奕全攝）

他也自己主動在6月初開始，多次詢問警方要不要驗DNA，對方都不回答，讓他不解說：「沒有人告知我，也沒有要我驗任何東西，所有新聞要我去驗DNA，百分之百都沒有告知過我。」如今他出門被警方盤查10多次，還有人要查他的身分證，他憤恨不平說：「我想就算不認識我，我頭上寫著你該查我ID嗎？」接著他不解「齒模確認遺體」一事，表示：「驗齒模要一個多月？這些事讓我很亂。」口氣中仍不相信媽媽過世。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法