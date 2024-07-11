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娛樂 電視

《塑膠花》吳慷仁戴綠帽又背黑鍋 認了「心內衝擊」陳年恩怨浮檯面

〔記者李紹綾／台北報導〕「金馬影帝」在Hami Video末路愛情影集《塑膠花》詮釋更生人角色，出獄後循線找到前任張寗與摯友鄒承恩，因角色金勤當初被抓入獄，就是遭兄弟跟最愛的女人背叛，他不僅戴綠帽還背鍋坐牢，一關七年失去一切，看見掛念不已的女兒，跟他最恨的人彷彿一家人和樂融融在街邊吃冰，讓他內心非常衝擊，三人之間的陳年恩怨終將揭露。

吳慷仁（右起）在《塑膠花》和前女友張寗、摯友鄒承恩有段陳年恩怨。（抓馬文化提供）

吳慷仁劇中連打李沐12下巴掌畫面，讓觀眾嚇爛，紛紛驚呼：「好痛！」最新的劇情中，菜鳥警察周予天循線找到逃亡綁匪「大鶴」林鶴軒，他持槍指著大鶴卻遲疑不下手，意外曝光兩人國中時期曾有段「男上加男」的青澀情誼，但這是愛嗎？大鶴神秘說：「我們就先打個問號。」留待觀眾自由評斷。

「大鶴」林鶴軒在《塑膠花》飾演軟弱膽怯的阿弟仔，意外成為犯罪集團一份子。（抓馬文化提供）

隨「花車五人組」吳慷仁、李沐、高捷、陽靚、大鶴一路逃亡，出現內部分歧，「阿弟仔」大鶴趁亂偷走整袋現鈔落跑回家，被菜鳥警察「小陳」周予天逮到，兩人是國中摯友的往事浮出檯面，當時他們每天膩在一起，醞釀出友達以上的曖昧情愫。

周予天在《塑膠花》飾演菜鳥警察。（抓馬文化提供）

小陳與阿弟仔之間算不算愛情？周予天解讀：「青春期對戀愛或喜歡都是摸索階段，相處自在就認為是喜歡。」大鶴則分析，小陳可能對阿弟仔的自由、奔放，比較野性的模樣產生崇拜。不過周予天也說，年少被拒絕且失去重要朋友的記憶，對小陳是滿深的傷痕，到長大都沒完全癒合，因此他們再次見面，內心肯定交雜各種情緒，導致小陳無法逮捕阿弟仔。

張寗在《塑膠花》飾演吳慷仁的前女友。（抓馬文化提供）

同時，李沐遭遇另個危機，從搶銀行共犯變人質還不夠衰，媽媽葉全真拜託地方角頭幫她把女兒強擄回家，幫派嘍囉卻對李沐動粗，吳慷仁嘴上不關心，實際是個「行動派暖男」，毫不猶豫衝去救人，一人槍戰整群幫派份子，最後把李沐抱入懷中安慰，突圍成功緊牽李沐離開現場，少女漫畫式的英雄救美場面簡直帥炸。

張寗（左）在《塑膠花》飾演吳慷仁的前女友，與鄒承恩（右）有親密互動。（抓馬文化提供）

《塑膠花》由抓馬文化製作，謝國豪、周銓擔任監製，新銳導演鄭雅之執導，吳慷仁、李沐、高捷、陽靚、林鶴軒主演，加上實力派演員葉全真、馬志翔、周予天、鄒承恩、張寗、張翰同台飆戲，故事講述富家女嚴娜娜無意間和剛出獄的金勤相遇，不顧一切愛上對方，並走上叛逃之旅，隨著夥伴加入，一群渴望自由的邊緣人們開啟一場探索及扣問愛情的瘋狂冒險旅程。

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