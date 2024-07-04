HowHow惡搞《塑膠花》 揪吳慷仁、高捷「幹大事」百萬鄉民搶看

〔記者李紹綾／台北報導〕高捷在Hami末路愛情影集《塑膠花》飾演的「賴打」，面對陽靚飾演的鋼管女郎「西施」，總是小鳥依人超溫柔，高捷表示：「我盡量把我對愛人的呵護、浪漫的一面突顯出來。」

高捷（右）在《塑膠花》中對陽靚飾演的「西施」充滿愛意。（抓馬文化提供）

陽靚認為，角色西施有義氣又重感情，基本上是為愛而活的女生，笑說：「捷哥私底下就很像賴打，讓妳感受到可以依靠他，是100分的暖男。」但意外成了吳慷仁綁票的同夥，陽靚劇中氣到發狂般駕駛花車在路上蛇行亂飆，高捷好不容易安撫，陽靚才鬆口「有了」，老來得子的高捷欣喜不已，也讓這趟逃亡之旅難度升級。

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陽靚（右）在《塑膠花》和高捷一起踏上亡命之旅。（抓馬文化提供）

此外，《塑膠花》搶劫銀行變綁架的橋段，也激發百萬YouTuber「HowHow」編導演功力，最新發布的「跟高捷還有吳慷仁一起幹大事」影片，他把平時呼風喚雨的高捷大哥唬得一愣一愣。吳慷仁更直接被玩壞，頭戴金色假髮飾演HowHow的女友「小美」，他演活中二女生手機不離手，連搶銀行都顧著發限動，爆笑劇情讓這支影片在臉書也直衝百萬點閱，網友留言表示「又玩壞一個影帝」、「希望這位小美可以成為固定班底」，還有網友大讚高捷面對這兩人居然能忍住不笑場，果真是見過世面的資深演員。

HowHow（中）惡搞《塑膠花》，揪吳慷仁（右）、高捷「幹大事」。（翻攝自臉書）

新銳導演鄭雅之執導的《塑膠花》，找來吳慷仁、李沐、高捷、陽靚、林鶴軒主演，加上實力派演員葉全真、馬志翔、周予天、鄒承恩、張寗、張翰同台飆戲，黃金卡司一字排開話題十足。故事講述富家女嚴娜娜無意間和剛出獄的金勤相遇，不顧一切愛上對方，並走上叛逃之旅，隨著夥伴加入，一群渴望自由的邊緣人們開啟一場探索及扣問愛情的瘋狂冒險旅程。

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