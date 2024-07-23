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娛樂 電視

鄧安寧突現身《愛的榮耀》 揭八點檔「不能亂承諾」祕辛

〔記者李紹綾／台北報導〕導演鄧安寧客串民視八點檔《愛的榮耀》，飾演竹藝大師，談到客串機緣，他透露是在Energy張書偉的婚禮上遇到製作人王珮華，兩人是20幾年前的合作夥伴，聊天時他開玩笑表示，自己最近很有空，有什麼角色可以讓他來玩一下，像是主任還是局長之類的角色，沒想到還真的接到了製作人的電話，「當下想說竟然是來真的啊！果然人在江湖話不能亂承諾，既然都答應了，時間上也可以配合，就決定來民視八點檔初體驗，也看一下八點檔的生態環境。」

鄧安寧客串《愛的榮耀》飾演竹藝大師。（民視提供）

鄧安寧心情很緊張，因為劇本、台詞都是熱騰騰，「還好語言的方面可以自然呈現，不一定要全台語，竹藝大師比較可以自我發揮。」由於八點檔的班表會提前發出，前一天他就接到很多人傳訊詢問，像是曾智希的老公陳志強打電話問說：「明天你要去演《愛的榮耀》嗎？應該不會有第二個叫鄧安寧的。」他進劇組拍攝幾天，感受到滿滿的行動力，也看到八點檔辛苦的層面，「一早出外景，高溫超熱大家都不喊累，隨著進棚大家就趕快準備排戲，看到曾智希便當只吃兩口又放下，相當佩服，覺得演八點檔需要有耐力跟毅力。」

鄧安寧客串《愛的榮耀》飾演竹藝大師。（民視提供）

第一次進八點檔攝影棚的鄧安寧，立刻拍下化妝間的照片給蘇晏霈說：「妳不回妳的娘家來看看嗎？」蘇晏霈則回：「我剛到香港，你在那邊幹嘛？」得知是客串八點檔，蘇晏霈打趣說：「好好跟前輩們學習喔，他們會照顧你的」。

鄧安寧（中）客串《愛的榮耀》，飾演竹藝大師，開心與黃文星（左起）、李又汝、曾智希、曾子益合作。（民視提供）

鄧安寧（中）客串《愛的榮耀》，飾演竹藝大師，開心與黃文星（左起）、李又汝、曾智希、曾子益合作。（民視提供）

曾子益先前和鄧安寧合作連續劇《七百歲旅程》，他表示與鄧安寧合作過，發現他拍戲很有趣，「導演是一個會讓片場氛圍很輕鬆快樂，但又不會浪費時間的導演，所以合作起來非常愉快。」然而這次兩人都是以演員身分合作，在快節奏的八點檔環境中，曾子益反而想讓鄧安寧放輕鬆，「因為看得出導演他也有一點壓力，怕耽誤大家的時間，而這幾場戲也難不倒他，戲裡對他的兒子展現父愛的一面，讓大家在旁看的也非常的鼻酸，所以他不只是一個非常優秀的導演，也是一個非常厲害的演員。」

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