得知吳慷仁「早有妻女」 李沐演北一女學生絕望痛哭

〔記者蕭方綺／台北報導〕李沐在新戲《塑膠花》中是北一女學生，外表是乖乖女，卻有乖戾行徑，而李沐過去也曾有過叛逆的青少女時期，她表示：「高中時候有一陣子找不到唸書的動力，所以我就都沒有去上學。」李沐坦言當時嚴重到教官來自家敲門。

李沐（左）戲裡得知吳慷仁有妻小很崩潰。（Hami Video提供）

林鶴軒自認叛逆又浪漫，高三時收到大兩屆的學姊傳來訊息，希望他翹課陪她去海邊度過情傷，「我為她翻牆出去，但因為我是副班長，自己還畫缺曠課。」周予天則是在高中時期瞞著家人刺青，「刺在背上，藏了兩年才被家裡知道。」葉全真是因高中時期就當模特兒，「常常沒辦法參加升旗等活動。」只有吳慷仁沒有直接透露高中時期的不羈行為，只小心翼翼回應：「能夠說的都不能播！」

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李沐戲裡飾演行徑叛逆的北一女高中生。（Hami Video提供）

《塑膠花》導演鄭雅之巧妙地透過不同橋段，逐漸揭露劇中每個人的心理活動，最新劇情中，李沐深陷綁架危機，發現「男朋友」吳慷仁其實有妻小，當吳慷仁拿槍抵著李沐的頭，一向故作堅強的她終於迸出眼淚，並且質問吳慷仁：「一點喜歡都沒有嗎？」絕望哭泣的模樣令人心疼。

另一方面，李沐明明討厭母親的管束，卻又急欲知道母親會為贖回她付出多少代價，這種對母親憎恨又期待的矛盾心境，同樣讓人揪心不捨。《塑膠花》於Hami Video每週五晚間9點直播2集免費看，VOD隨選隨看同步上架。

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