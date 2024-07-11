影帝尼可拉斯凱吉子涉用致命武器襲母 驚傳被捕

奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉。（翻攝自IG）

〔記者林南谷／綜合報導〕奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）33歲兒子Weston被爆涉嫌襲擊母親、美國女星克里斯蒂娜富爾頓（Christina Fulton），經洛杉磯警方調查後，被依致命武器襲擊罪名遭捕。

Weston被扣留一晚後前天上午以15萬美元（約483萬台幣）獲得保釋，據傳是由他父親尼可拉斯凱吉出面。知情者表示：「雖然家人早知道會發生，但仍然對此非常震驚。」

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外傳Weston與母親在洛杉磯住處發生嚴重口角，兩人依言不合，他才向母親動粗，鄰居報警求助，救護車抵達現場，富爾頓卻拒絕送院，而警方到場時，Weston已逃離住家。

1988年，凱吉與克里斯蒂娜富爾頓相戀，儘管2人未正式結婚，富爾頓還是在1990年12月26日生下兒子Weston，他曾是2個黑金屬音樂樂團成員，在凱吉電影《軍火之王》飾演直升機維修工，2014年和2016年陸續生下凱吉的2個孫子。

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