晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

影帝尼可拉斯凱吉子涉用致命武器襲母 驚傳被捕

奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉。（翻攝自IG）

〔記者林南谷／綜合報導〕奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）33歲兒子Weston被爆涉嫌襲擊母親、美國女星克里斯蒂娜富爾頓（Christina Fulton），經洛杉磯警方調查後，被依致命武器襲擊罪名遭捕。

Weston被扣留一晚後前天上午以15萬美元（約483萬台幣）獲得保釋，據傳是由他父親尼可拉斯凱吉出面。知情者表示：「雖然家人早知道會發生，但仍然對此非常震驚。」

相關新聞：凱吉經典確定續攤！《軍火之王》相隔18年宣布拍續集

外傳Weston與母親在洛杉磯住處發生嚴重口角，兩人依言不合，他才向母親動粗，鄰居報警求助，救護車抵達現場，富爾頓卻拒絕送院，而警方到場時，Weston已逃離住家。

1988年，凱吉與克里斯蒂娜富爾頓相戀，儘管2人未正式結婚，富爾頓還是在1990年12月26日生下兒子Weston，他曾是2個黑金屬音樂樂團成員，在凱吉電影《軍火之王》飾演直升機維修工，2014年和2016年陸續生下凱吉的2個孫子。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中